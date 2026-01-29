Slušaj vest

Najmanje pet osoba poginulo je u oluji Kristin, koja je protutnjala kroz centralni i severni deo Portugala, izazivajući poplave, klizišta i veliku materijalnu štetu.

Oluja, koju je vlada opisala kao ekstremni klimatski događaj, pozatvarala je škole, oštetila zgrade i izazvala kolaps u saobraćaju.

Na obali, u gradu Figueira da Foz, panoramski točak se prevrnuo, a na nekoliko vozila pali su delovi odvaljenog krova zgrade. Portugal su poslednjih dana pogodile brojne oluje, uključujući i jednu za vikend, u kojoj je jedan čovek poginuo u automobilu koji je odnela poplava.

Jaka kiša i udari vetra do 150 kilometara na sat izazvali su više od 3.000 incidenata širom zemlje, saopštila je civilna zaštita.

Nekoliko ljudi povredila su stabla kada ih je vetar obarao, prenosi BBC.

Najveći udari vetra zabeleženi su u vojnoj bazi Monte Real u Leiriji, gde je vetar dostizao 178 kilometara na sat, što je zabeleženo pre nego što je oprema za praćenje uništena. Zvaničnici su naveli da je to "mesto kroz koje je oluja verovatno ušla u Portugal".

Juče je više od 850.000 ljudi ostalo bez struje, objavili su distributeri.