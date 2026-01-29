UPLAKANI MUŽ VUČE ŽENU NA SANKAMA, STIŽE DRON ZA DRONOM I UBIJA IH! Ukrajinci objavili potresnu priču o pogibiji bračnog para (VIDEO)
Ruske snage su 27. januara ubile bračni par civila iz sela Grabovsko u Krasnopoljskoj opštini u Sumskoj oblasti, sprečivši pokušaj njihove evakuacije, saopštili su načelnik Sumske oblasne vojne administracije Oleg Grigorov i tužilaštvo Sumske oblasti.
"Bračni par iz jednog od pograničnih sela Krasnopoljske zajednice pokušavao je da napusti opasno područje. Muškarac je kretao ka bezbednijoj teritoriji, prevozeći ranjenu suprugu na sankama. Tokom kretanja, ruske snage su napale civile, svesne da su pred njima mirni ljudi.“
Uznemirujući snimak možete pogledati OVDE.
Od prvog udara poginula je 52-godišnja žena. Kasnije, još jednim udarom FPV-drona, kako navodi ukrajinsko tužilaštvo, Rusi su ubili i njenog 54-godišnjeg muža, koji je uplakan sat vremena stajao pored.
Na društvenim mrežama, Ukrajinci su naveli da su se zvali Valerij i Valentina.
Grigorov kaže da prva situacija nije bila fatalna – bilo je moguće da bračni par bude evakuisan i spasen. Ali, nakon što su ruske snage ponovo napale FPV dronom, ljudi više nisu imali šanse da prežive ili pobegnu do bezbednog mesta.
