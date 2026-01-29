Slušaj vest

Na internetu su se pojavili snimci uništavanja makete američkog lovca F-16 ruskim FPV-dronom. Video je objavio Telegram kanal ruskog centra za perspektivne bespilotne tehnologije Ministarstva odbrane Rusije "Rubikon“.

Navodi se da je borbeni tim uništio maketu lovca F-16 Oružanih snaga Ukrajine 26. januara na aerodromu Kanatovo, kod naselja Kropivnicki. Snimak uništavanja makete je snimljen iz drona.

Po podacima Ministarstva odbrane Rusije, FPV-dron je prethodno otkrio posadu radarskog sistema protivvazdušne odbrane 27. motostrelske brigade 1. gardijske tenkovske armije, a operateri su usmerili dron na metu, izvršivši sudar  sa ukrajinskim izviđačko-udarnih dronom "Ščedrik", uništivši ga u vazduhu.

Ranije su ruske snage izvele udare i po halama za sklapanje dalekometnih bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.

(Kurir.rs/Gazeta/P.V.)

