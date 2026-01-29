"IRANSKE VLASTI NE ZASLUŽUJU NIKAKVO SAOSEĆANJE" Finska i Nemačka podržavaju stavljanje Revolucionarne garde na evropsku listu terorističkih organizacija
Finska podržava stavljanje Revolucionarne garde Irana (IRGC) na evropsku listu terorističkih organizacija, saopštila je danas ministarka spoljnih poslova Finske Elina Valtonen.
"Danas ću obavestiti svoje kolege iz EU o našoj odluci na Savetu za spoljne poslove u Briselu", napisala je Valtonen na društvenoj mreži Iks.
"Iranske vlasti - odgovorne za ubistvo hiljada sopstvenih građana i brutalnu represiju društva - ne zaslužuju nikakvo saosećanje i moraju biti pozvane na odgovornost", dodala je Valtonen.
Više ministara spoljnih poslova zemalja EU je pre početka sastanka podržalo predlog.
Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful rekao je da je "veoma zadovoljan što su mnoge države članice sada pokazale podršku" za odluku o označavanju iranske Revolucionarne garde za teroriste i da je "veoma uveren" da će zemlje EU postići konsenzus o tome, javila je agencija DPA.
Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro potvrdio je raniji stav Francuske da podržava označavanje IRGC, jer "ne može biti nekažnjivosti počinjenih zločina".
Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas, pre sastanka ministara spoljnih poslova zemalja EU u Briselu, da očekuje postizanje konsenzusa da se Iranska revolucionarna garda uvrsti na spisak terorističkih organizacija.
(Kurir.rs/Beta)