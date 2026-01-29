Slušaj vest

Finska podržava stavljanje Revolucionarne garde Irana (IRGC) na evropsku listu terorističkih organizacija, saopštila je danas ministarka spoljnih poslova Finske Elina Valtonen.

"Danas ću obavestiti svoje kolege iz EU o našoj odluci na Savetu za spoljne poslove u Briselu", napisala je Valtonen na društvenoj mreži Iks.

"Iranske vlasti - odgovorne za ubistvo hiljada sopstvenih građana i brutalnu represiju društva - ne zaslužuju nikakvo saosećanje i moraju biti pozvane na odgovornost", dodala je Valtonen.

Više ministara spoljnih poslova zemalja EU je pre početka sastanka podržalo predlog.

Iranska Revolucionarna garda Foto: Shutterstock, EPA Ahmed Jalil, EPA Abedin Taherkenareh

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful rekao je da je "veoma zadovoljan što su mnoge države članice sada pokazale podršku" za odluku o označavanju iranske Revolucionarne garde za teroriste i da je "veoma uveren" da će zemlje EU postići konsenzus o tome, javila je agencija DPA.

Ministar spoljnih poslova Francuske Žan-Noel Baro potvrdio je raniji stav Francuske da podržava označavanje IRGC, jer "ne može biti nekažnjivosti počinjenih zločina".

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas, pre sastanka ministara spoljnih poslova zemalja EU u Briselu, da očekuje postizanje konsenzusa da se Iranska revolucionarna garda uvrsti na spisak terorističkih organizacija.

(Kurir.rs/Beta)

