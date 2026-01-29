Slušaj vest

Trampova administracija je održala tajne sastanke sa krajnje desničarskim separatistima iz naftom bogate kanadske pokrajine Alberta, dok se raskol između Vašingtona i Otave produbljuje.

Vođe Projekta prosperiteta Alberte, grupe krajnje desničarskih separatista koji žele da zapadna pokrajina postane nezavisna, sastali su se sa zvaničnicima američkog Stejt departmenta u Vašingtonu tri puta od aprila prošle godine, prema rečima ljudi upoznatih sa razgovorima, prenosi "Fajnenšel Tajms".

Oni traže još jedan sastanak sledećeg meseca sa državnim i trezorskim zvaničnicima kako bi zatražili kredit od 500 milijardi dolara za finansiranje pokrajineako se usvoji referendum o nezavisnosti – koji još nije raspisan.

„SAD su izuzetno entuzijastične u vezi sa slobodnom i nezavisnom Albertom“, rekao je za Fajnenšel tajms Džef Rat, pravni savetnik APP-a, koji je prisustvovao sastancima.

Tvrdio je da ima „mnogo jači odnos“ sa Trampovom administracijom nego kanadski premijer Mark Karni.

Portparol Stejt departmenta je rekao: „Ministarstvo se redovno sastaje sa ljudima iz civilnog društva. Kao što je tipično za rutinske sastanke poput ovog, nisu preuzete nikakve obaveze.“

Foto: Printscreen

Zvaničnik Bele kuće je rekao: „Zvaničnici administracije sastaju se sa brojnim grupama civilnog društva. Nije preneta takva podrška, niti bilo kakva druga obaveza.“

Osoba upoznata sa razmišljanjem ministra finansija Skota Besenta rekla je da ni on niti bilo koji drugi zvaničnici Ministarstva finansija nisu bili upoznati sa bilo kakvim predlogom o kreditnoj liniji i da nisu nameravali da se angažuju po tom pitanju.

Osoba je dodala da nijedan visoki zvaničnik Ministarstva finansija nije dobio zahtev za sastanak.

Ministarstvo finansija je odbilo da komentariše. Portparol Marka Karnija je odbio da komentariše.

1/4 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni Foto: AP, EPA Will Oliver, EPA Neil Hall

Sukob Donalda Trampa i kanadskog premijera Marka Karnija

Predsednik Donald Tramp i Karni sukobili su se prošle nedelje nakon što je kanadski premijer sugerisao da Vašington stvara „pukotinu“ u svetskom poretku.

SAD verovatno neće pružiti bilo kakvu materijalnu podršku marginalnom separatističkom pokretu, prema rečima ljudi upoznatih sa američkim stavom. Ali razgovori ističu tenzije između Vašingtona i Karnijeve savezne vlade u Otavi.

Karlo Dejd iz Fondacije Kanada Vest, konzervativnog tink-tenka u Kalgariju, opisao je separatističke lidere kao „tražioce pažnje“. Dodao je: „Amerikanci su više nego srećni da nastave da manipulišu Kanađanima jedni drugima.“

1/5 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni i američki predsednik Donald Tramp Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL, SPENCER COLBY/EPA



Besent je prošle nedelje izazvao uzbuđenje među separatistima Alberte kada je opisao provinciju — najveći izvor strane nafte na američkom tržištu — kao „prirodnog partnera za SAD“.

„Albertanci su veoma nezavisni ljudi“, rekao je desničarskom podkasteru Džeku Posobjeku. „[Postoji] glasina da bi mogli da održe referendum o tome da li žele da ostanu u Kanadi ili ne.“

Osoba upoznata sa Besentovim razmišljanjem rekla je da ministar finansija nije ni podržao niti se protivio pokretu za nezavisnost Alberte, već smatra da Karni sledi ličnu agendu na štetu provincije, ističući njegov prethodni rad na klimatskim pitanjima.

Besent veruje da bi Alberta mogla da produbi svoje veze sa SAD, a da pritom ostane kanadska provincija, dodala je ta osoba.

Karni je odrastao u Edmontonu, glavnom gradu Alberte. Provincija od 5 miliona ljudi decenijama ima mali pokret za nezavisnost, čiji su koreni u formiranju Kanade pre više od 150 godina.

1/3 Vidi galeriju kanadska pokrajina Alberta Foto: Shutterstock

Anketa Ipsosa: približno 3 od 10 stanovnika Alberte i Kvebeka glasalo bi za odvajanje njihove pokrajine

Anketa Ipsosa sprovedena prošle nedelje pokazala je da bi približno tri od 10 stanovnika Alberte i Kvebeka glasalo za odvajanje njihove pokrajine od Kanade. Ali za razliku od Kvebeka, pokret za nezavisnost Alberte nikada nije dobio na pravoj snazi.

Partija za nezavisnost Alberte (APP) pokušava da prikupi 177.000 potpisa kako bi do maja podnela peticiju za nezavisnost zakonodavnom telu. Odbila je da kaže koliko je do sada prikupila.

Razgovori će ipak podstaći postojeće zabrinutosti zbog mešanja Trampove administracije i njenih posrednika u kanadske unutrašnje poslove.

1/3 Vidi galeriju kanadska pokrajina Kvebek Foto: Shutterstock

"Vidimo dokaze o stranom mešanju"

„Vidimo dokaze o stranom mešanju“, rekao je Gil Mekgovan, predsednik Federacije rada Alberte, ukazujući na reklamne kampanje na društvenim mrežama, korišćenje onlajn botova i glasove uticajnih ljudi iz grupe Maga. „To ne deluje organski, ciljaju nas pripadnici grupe Maga.“

„Alberta je suštinski partner u našoj federaciji“, rekao je portparol kanadsko-američkog ministra trgovine Dominika Leblana. „Vlada je angažovana u obnavljanju odnosa između Kanade i Alberte na osnovu zajedničkih ciljeva i poštovanja međusobne nadležnosti.“

Rat je odbio da kaže sa kim je APP razgovarao u Vašingtonu. „Sastajemo se sa veoma, veoma visokim ljudima koji napuštaju naše sastanke da bi direktno išli u Ovalni kabinet“, tvrdio je.