"JA SAM PROTIV PREGOVORA SA UKRAJINCIMA" Kadirov izneo svoje viđenje kako konflikt treba da se završi (VIDEO)
Lider Čečenije Ramzan Kadirov izjavio je da su pregovori sa Ukrajinom o rešavanju konflikta bez perspektive.
Njegove reči prenosi ruska agencija TASS.
"Smatram da rat treba dovesti do kraja. Pregovori posle svega što je učinjeno – ja sam protiv“, rekao je Kadirov novinarima.
Takođe je izrazio uverenje da Ukrajina kao država neće opstati u sadašnjem obliku.
U decembru je predsednik Rusije Vladimir Putin, tokom sednice Saveta za razvoj civilnog društva i ljudska prava, izjavio da će Rusija dovesti "specijalnu vojnu operaciju" do logičnog završetka i postizanja postavljenih ciljeva.
Stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji Ujedinjenih nacija Vasilij Nebenzja takođe je izjavio da će Rusija u svakom slučaju ostvariti ciljeve specijalne vojne operacije, ali da preferira diplomatski put.
Prema njegovim rečima, ruska strana i dalje ne vidi ozbiljne preduslove za to zbog "podrivnih aktivnosti evropskih jastrebova".
(Kurir.rs/Gazeta/P.V.)