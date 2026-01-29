Slušaj vest

Lider Čečenije Ramzan Kadirov izjavio je da su pregovori sa Ukrajinom o rešavanju konflikta bez perspektive.

Njegove reči prenosi ruska agencija TASS.

"Smatram da rat treba dovesti do kraja. Pregovori posle svega što je učinjeno – ja sam protiv“, rekao je Kadirov novinarima.

Takođe je izrazio uverenje da Ukrajina kao država neće opstati u sadašnjem obliku.

U decembru je predsednik Rusije Vladimir Putin, tokom sednice Saveta za razvoj civilnog društva i ljudska prava, izjavio da će Rusija dovesti "specijalnu vojnu operaciju" do logičnog završetka i postizanja postavljenih ciljeva.

Stalni predstavnik Rusije pri Organizaciji Ujedinjenih nacija Vasilij Nebenzja takođe je izjavio da će Rusija u svakom slučaju ostvariti ciljeve specijalne vojne operacije, ali da preferira diplomatski put.

Prema njegovim rečima, ruska strana i dalje ne vidi ozbiljne preduslove za to zbog "podrivnih aktivnosti evropskih jastrebova".

(Kurir.rs/Gazeta/P.V.)

