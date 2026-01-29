Slušaj vest

Rusija i Ukrajina obavile su još jednu razmenu tela poginulih vojnika, saopštili su danas zvaničnici dve zemlje.

Kako je saopšteno Rusija je Ukrajini predala tela 1.000 ukrajinskih vojnika, a Ukrajina Rusiji tela 38 ruskih vojnika.

Opažamo veliku nesrazmeru u broju razmenjenih tela - odnos 26:1 na štetu Ukrajine.

"U okviru Istanbulskih sporazuma, tela 1.000 poginulih ukrajinskih vojnika predata su Ukrajini. Tela 38 poginulih ruskih vojnika predata su Rusiji", napisao je službenik Kremlja Vladimir Medinski na Telegramu, prenela je ruska agencija TASS.

Ukrajinski koordinacioni centar za razmenu zatvorenika potvrdio je da su razmenjena tela poginulih.

Agencija Rojters prenosi da dve zemlje nastavljaju redovne razmene tela poginulih vojnika, ali da odugovlače sa razmenom ratnih zarobljenika optužujući jedna drugu da su odgovorne za to odlaganje. Poslednja razmena ratnih zarobljenika sprovedena je u oktobru prošle godine.