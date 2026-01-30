Slušaj vest

Oluja Kristin pogodila je Portugal i Španiju, usmrtivši najmanje pet ljudi i izazvavši velike poremećaje u saobraćaju i svakodnevnom životu zbog jakih vetrova, snega i obilnih kiša, saopštile su vlasti u obe zemlje u četvrtak.

Pet ljudi je poginulo u Portugalu, koji je preko noći pogodila oluja, od kojih četiri u blizini grada Leirije u centralnom delu zemlje.

„Ostanite mirni, ostanite u zatvorenom prostoru i ne vozite ulicama“, rekao je šef lokalne policije Domingos Urbano Antuneš u javnom obraćanju.

Udari vetra od 176 kilometara na sat zabeleženi su u oblasti Leirije, što je primoralo na zatvaranje nekoliko škola. Vetar je takođe izazvao značajnu materijalnu štetu, a oko 573.000 domaćinstava je ostalo bez struje, prema podacima distributera E-Redes.