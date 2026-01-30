Slušaj vest

Oluja Kristin pogodila je Portugal i Španiju, usmrtivši najmanje pet ljudi i izazvavši velike poremećaje u saobraćaju i svakodnevnom životu zbog jakih vetrova, snega i obilnih kiša, saopštile su vlasti u obe zemlje u četvrtak.

Pet ljudi je poginulo u Portugalu, koji je preko noći pogodila oluja, od kojih četiri u blizini grada Leirije u centralnom delu zemlje.

„Ostanite mirni, ostanite u zatvorenom prostoru i ne vozite ulicama“, rekao je šef lokalne policije Domingos Urbano Antuneš u javnom obraćanju.

Udari vetra od 176 kilometara na sat zabeleženi su u oblasti Leirije, što je primoralo na zatvaranje nekoliko škola. Vetar je takođe izazvao značajnu materijalnu štetu, a oko 573.000 domaćinstava je ostalo bez struje, prema podacima distributera E-Redes.

Na obali je izdata crvena uzbuna zbog izuzetno uzburkanog mora.

(Kurir.rs/index)

Ne propustitePlanetaPARALIZOVANOM MUŠKARCU U BRITANIJI UGRAĐEN MASKOV MOŽDANI ČIP: Sebastijan opisao iskustvo kao MAGIČNO: „Samo pomislim i to se desi“
shutterstock-neuralink-1.jpg
PlanetaTVRDNJE FAJNENŠEL TAJMSA: Trampovi ljudi se sastajali sa kanadskim separatistima koji žele otcepljenje kanadske provincije bogate naftom!
Tramp
Planeta26 UBIJENIH UKRAJINACA NA JEDNOG UBIJENOG RUSA: Obavljena još jedna razmena tela poginulih vojnika, cifre su ZASTRAŠUJUĆE!
vojska.jpg
Crna GoraVESNA SE NAGODILA? Medojević izneo šokantne tvrdnje o aferi Medenica: Zatvor za nju, sin u bekstvu, zauzvrat da ćute o braći Đukanović?
vesna-medenica.jpg