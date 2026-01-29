Slušaj vest

Jedan otac je ostao užasnut nakon što je ugledao svoje dete kako se čvrsto drži u zadnjem delu njegovoj kamioneta, nakon što ga je kretanje vozila probudili iz popodnevne dremke. Otac je snimak okačio na društvene mreže, a video je uskoro postao viralan!

Naime, Džejkob Skers (32) nije ni slutio da će mu vožnja do lokalne prodavnice proteći u smehu, nakon panike, kada je video svog trogodišnjeg sina kako se grčevito drži u delu kamioneta u kom nikako nije smeo biti.

I zaista, kako se može videti na snimku, Tajler je dremao sve dok se Džejkob nije osvrnuo pre uključivanja na auto-put.

U snimku, koji je prikupio 2,2 miliona pregleda i preko 110.000 lajkova, otkrio je detalje incidenta zbog kojeg mu je, u prvi mah, preskočilo srce.

- Kada sam se osvrnuo i video vrh njegove male glave, bio sam šokiran na trenutak. A onda je počeo da plače jer je spavao - rekao je Džejkob za lokalne medije.

"Probudio se zbunjen i ugledao kamion u pokretu"

Kako se čuje, Džejkob najavljuje da još nisu bili napustili svoj komšiluk, a potom je poziva svog sina koji se omamljeno okreće ka kameri i jednostavno pita "Šta?" — potpuno ravnodušan.

Korisnici su pohrlili u komentarima da podele svoje reakcije.

"Toliko je zbunjen! Kao, u čemu je problem, tata", "Obožavam to 'ŠTA?'", "Vidi se da je bio iziritiran što si ga probudio", "Mislim... barem se držao!", "To je Tajlerov omiljeni sto. On očigledno želi da ga zadržiš",

Kako se mališan našao u vozilu

- Sređivali smo kuću i tovario sam gomilu đubreta u svoj kamion da ga doniram. Vratio sam se unutra da jedem nakon što sam sve utovario, a onda sam požurio pre nego se prodavnica zatvori. Zato sam uskočio u kamionet i izašao iz komšiluka da pokušam da preteknem vreme - rekao je Džejkob i dodao da se Tajler (3) popeo u deo prikolice i zaspao na suncu.

- Tako sam srećan što sam se konačno osvrnuo pre nego što sam skočio na autoput.