ODLUKA EU: Iranska revolucionarna garda zvanično na listi terorističkih organizacija
Ministri zemalja članica Evropske unije složili su se da blok doda Iransku revolucionarnu gardu (IRGC) na spisak terorističkih organizacija, saopštila je danas šefica spoljne politike EU Kaja Kalas.
"Ministri spoljnih poslova EU upravo su preduzeli odlučujući korak označivši IRGC kao terorističku organizaciju. Svaki režim koji ubija na hiljade svojih ljudi radi na sopstvenom padu", napisala je Kalas na svom nalogu na mreži X.
Ranije danas ministri spoljnih poslova Evropske unije usvojili su danas nove sankcije Iranu, usmerene na pojedince i entitete umešane u nasilno gušenje demonstracija i pružanje podrške Rusiji.
Uvođenjem sankcija IRGC, EU je tu gardu stavila na isti spisak na kojem je i teroristička organizacija Al Kaida.
