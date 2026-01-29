Slušaj vest

Sud u Poltavi osudio je na šest godina zatvora finskog volontera koji je u maju 2025. godine usmrtio oficira Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u saobraćajnoj nesreći. Presuda je osporena žalbom i predmet će ponovo biti razmatran.

Reč je o 33-godišnjem Mustonenu Rupeu Mikaelu iz Helsinkija, kojeg finski mediji nazivaju imenom Anti. Radio je kao obezbeđenje u metrou, a veći deo svoje zarade trošio je na pomoć Ukrajini. Od 2022. godine redovno je putovao u Ukrajinu, prevozeći vojnu opremu za ukrajinske snage, ali i humanitarnu pomoć za civile.

U maju 2025. Anti je vozio kombi iz Harkova ka Kijevu, prevozeći, između ostalog, bolničku stolicu, turistički krevet i opremu za obuku operatera dronova.

Na putu kojim je prolazio, delom na kolovozu, nalazio se crni terenski automobil Tojota sa uključenim signalnim svetlima, ali bez postavljenog sigurnosnog trougla. Vozač tog vozila stajao je na putu i pregledao levo točak. Anti je primetio automobil, ali ne i čoveka, te ga je udario desnom stranom kombija, ne stigavši da zakoči. Policija je kasnije utvrdila da se kretao brzinom između 100 i 150 kilometara na čas. Finski državljanin je odmah pružio prvu pomoć povređenom.

Prema navodima, stradali je bio oficir SBU, a njegova supruga je predsednica Privrednog suda u Harkovskoj oblasti, Natalija Novikova.

Povređeni je preminuo tokom noći u bolnici.

Nije pio, nije koristio mobilni, nesreća nenamerna

U oktobru je sud doneo presudu kojom je utvrđeno da Anti nije bio pod dejstvom alkohola, da nije koristio mobilni telefon i da je nesreća bila nenamerna, ali mu je ipak izrečena kazna od šest godina zatvora u Poltavi.