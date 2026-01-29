NOVA UBOJITA RUSKA TAKTIKA U UKRAJINI: Dronovi "šahed" lete na malim visinama ISPOD RADARA, PVO nemoćna (VIDEO)
Ruska vojska na frontu u Ukrajini ima novu taktiku.
Dronovi "Šahed"lete na visini od samo nekoliko desetina metara na ručnom upravljanju.
Zbog toga su nevidljivi za radare, a PVO je praktično nemoćna.
Zato se po nekoliko dana pojavljuju niotkuda čak i bez alarma.
Inače, Rusi su povećali proizvodnju jurišnih dronova.
Ovo je izvestio Andrij Jusov, predstavnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine.
Prema njegovim rečima, Rusija može da proizvede do 2.700 dronova „Šahed“ mesečno.
"Povećali su proizvodnju Gerana-2, ovo je običan „Šahed“. Danas mogu da dostignu 2.700 mesečno ove modifikacije sa bojevom glavom“, rekao je Jusov.
Pored toga, Rusi proizvode značajan broj mamnih dronova bez bojevih glava, što iscrpljuje ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.