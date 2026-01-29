Lično sam zamolio predsednika Putina da ne granatira Kijev i druge gradove nedelju dana tokom ove izuzetne hladnoće, rekao je Tramp.
Predsednik Rusije pristao na molbu lidera SAD
TRAMP ZAMOLIO PUTINA: Ne bombardujte Kijev tokom ove izuzetne hladnoće!
Predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da je lično zamolio ruskog predsednika Vladimira Putina da ne napada Kijev i nekoliko drugih gradova u Ukrajini.
„Lično sam zamolio predsednika Putina da ne granatira Kijev i druge gradove nedelju dana tokom ove izuzetne hladnoće...
I on je pristao da to učini. I moram vam reći, bilo je veoma zadovoljavajuće“, rekao je Tramp na sastanku sa svojom administracijom.
Prema njegovim rečima, postignut je veliki napredak u pregovorima o ukrajinskom rešenju.
„Verujemo da je kraj sukoba već blizu“, dodao je šef Bele kuće.
Kurir.rs/RIA Novosti
