Predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da je lično zamolio ruskog predsednika Vladimira Putina da ne napada Kijev i nekoliko drugih gradova u Ukrajini.

„Lično sam zamolio predsednika Putina da ne granatira Kijev i druge gradove nedelju dana tokom ove izuzetne hladnoće...

I on je pristao da to učini. I moram vam reći, bilo je veoma zadovoljavajuće“, rekao je Tramp na sastanku sa svojom administracijom.

Prema njegovim rečima, postignut je veliki napredak u pregovorima o ukrajinskom rešenju.