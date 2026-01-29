UZNEMIRUJUĆE! Devojka se ONESVESTILA nakon 140 svirepih udaraca bičem: Šerijatsku kaznu zbog seksualnih odnosa pre braka pratilo na STOTINE - IZNETA NA NOSILIMA
Devojka se onesvestila nakon što je 140 puta udarena bičem u sklopu kazne za seks van braka, a trenutak ranije je viđena kako se grči od bolova, dok je javno sramote zbog kršenja šerijatskog zakona u Indoneziji. Devojka je izneta na nosilima nakon kazne.
Kažnjena je zajedno sa muškarcem s kojim je imala odnos, a oboje su dobili po 140 udaraca štapom napravljenim od bambusa — 100 udaraca za predbračnu kaznu, a još 40 za ispijanje alkohola.
Ovo je jedno od najtežih kažnjavanja bičevanjem po šerijatskom zakonu izvršenih u Indoneziji otkako je šerijat uveden u provinciji Aćeh 2001. godine. Na ceremoniji su ljudi izašli da gledaju kako par prima udarce u javnom parku. Obučena u belo, žena je kleknula dok je impozantna figura u crvenom mahala štapom.
Bol na njenom licu bio je očigledan dok je više puta udarana, a u jednom trenutku su joj suze tekle niz lice.
Žena se onesvestila kada je primila poslednji udarac i morala je biti odneta do kola hitne pomoći na nosilima. Njen muški partner je zatim ušao u njega i fotografisan je kako stoji dok je 140 puta udaren u gornji deo leđa. Još četiri osobe su podvrgnute sličnoj kazni na događaju.
"Ne pravimo izuzetke!"
Šef šerijatske policije Banda Aćeha, Muhamed Rizal, rekao je nakon toga da "rade kako što je obećano".
- Kao što je obećano, ne pravimo izuzetke, posebno ne za naše članove. Ovo svakako kalja naše ime - izjavio je.
Razlog za bičevanje koje se dešava na javnim mestima jeste da se nanese sramota onima koji krše zakon.
Stanovništvo Aćeha i dalje podržava bičevanje i smatra ga održivom kaznom za prekršaje poput kockanja, konzumiranja alkohola, istopolnih odnosa i seksualnih odnosa van braka.
Stotine ljudi svake godine dobijaju razne udarce bičevanjem u Aćehu, jedinoj provinciji u najvećoj muslimanskoj zemlji na svetu koja nameće islamski zakon.
Amnesti internešenel i Hjuman rajts voč su više puta osudili ovu praksu.
Oni kažu da fizičko i mentalno mučenje koje ljudi trpe krši indonežanski ustav i međunarodne zakone o ljudskim pravima.
Kurir.rs/The Sun