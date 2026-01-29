ODLUKA JOŠ NIJE DONETA

Evropske države počinju da razmatraju ideju zajedničkog nuklearnog kišobrana koji bi dopunio postojeće bezbednosne aranžmane sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc, u trenutku kada se u Nemačkoj sve češće vodi rasprava o razvoju sopstvene nuklearne odbrane.

Merc je, govoreći u vreme kada američki predsednik Donald Tramp dovodi u pitanje tradicionalne saveze, rekao da su razgovori još u početnoj fazi i da nikakva odluka zasad nije doneta.

„Znamo da moramo doneti niz strateških i vojno-političkih odluka, ali trenutno nije vreme“, rekao je novinarima u četvrtak.

Ograničenja i mogućnosti nuklearne odbrane

Nemačkoj je zabranjen razvoj sopstvenog nuklearnog oružja na osnovu takozvanog sporazuma Četiri plus dva, koji je omogućio ponovno ujedinjenje zemlje 1990. godine, kao i prema Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja, koji je Nemačka potpisala 1969. godine.

Merc je naveo da ugovorne obaveze Nemačke ne sprečavaju raspravu o zajedničkim rešenjima sa partnerima, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, jedine evropske države koje poseduju nuklearni arsenal.

Nemački kancelar Fridrih Merc govori na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

"Ti razgovori se vode. Oni takođe nisu u suprotnosti sa zajedničkim nuklearnim odvraćanjem sa Sjedinjenim Američkim Državama“, rekao je Merc.

Odnosi sa SAD pod lupom

Evropske zemlje su se decenijama u oblasti odbrane oslanjale na Sjedinjene Američke Države, uključujući njihov snažan nuklearni arsenal, ali su u međuvremenu povećavale vojnu potrošnju, delimično kao odgovor na oštre kritike administracije Donalda Trampa.

Tramp je uznemirio evropske saveznike namerom da preuzme Grenland od Danske, članice NATO-a, kao i pretnjom — kasnije povučenom — da će uvesti carine državama koje mu stoje na tom putu.