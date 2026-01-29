POČINJE RASPRAVA O EVROPSKOM NUKELARNOM "KIŠOBRANU": Merc otkriva ideju zemalja EU
Evropske države počinju da razmatraju ideju zajedničkog nuklearnog kišobrana koji bi dopunio postojeće bezbednosne aranžmane sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je nemački kancelar Fridrih Merc, u trenutku kada se u Nemačkoj sve češće vodi rasprava o razvoju sopstvene nuklearne odbrane.
Merc je, govoreći u vreme kada američki predsednik Donald Tramp dovodi u pitanje tradicionalne saveze, rekao da su razgovori još u početnoj fazi i da nikakva odluka zasad nije doneta.
„Znamo da moramo doneti niz strateških i vojno-političkih odluka, ali trenutno nije vreme“, rekao je novinarima u četvrtak.
Ograničenja i mogućnosti nuklearne odbrane
Nemačkoj je zabranjen razvoj sopstvenog nuklearnog oružja na osnovu takozvanog sporazuma Četiri plus dva, koji je omogućio ponovno ujedinjenje zemlje 1990. godine, kao i prema Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja, koji je Nemačka potpisala 1969. godine.
Merc je naveo da ugovorne obaveze Nemačke ne sprečavaju raspravu o zajedničkim rešenjima sa partnerima, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, jedine evropske države koje poseduju nuklearni arsenal.
"Ti razgovori se vode. Oni takođe nisu u suprotnosti sa zajedničkim nuklearnim odvraćanjem sa Sjedinjenim Američkim Državama“, rekao je Merc.
Odnosi sa SAD pod lupom
Evropske zemlje su se decenijama u oblasti odbrane oslanjale na Sjedinjene Američke Države, uključujući njihov snažan nuklearni arsenal, ali su u međuvremenu povećavale vojnu potrošnju, delimično kao odgovor na oštre kritike administracije Donalda Trampa.
Tramp je uznemirio evropske saveznike namerom da preuzme Grenland od Danske, članice NATO-a, kao i pretnjom — kasnije povučenom — da će uvesti carine državama koje mu stoje na tom putu.
Takođe je ranije sugerisao da Sjedinjene Američke Države neće pomagati u zaštiti zemalja koje ne izdvajaju dovoljno sredstava za sopstvenu odbranu.
(Kurir.rs/Index)