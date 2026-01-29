Slušaj vest

Ukrajina je objavila da je sprečila ruski pokušaj napada na svoje baze pomorskih dronova, pri čemu je uhapšen mornarički pripadnik koji je radio kao "krtica".

Bezbednosna služba Ukrajine (SBU) saopštila je da je uhapsila pripadnika brigade za bespilotne letelice posebne namene ukrajinske mornarice zbog učešća u zaveri, prenosi Kijev post.

Osumnjičenog je, prema navodima, angažovala ruska obaveštajna služba preko jednog poznanika. Iz SBU-a su istakli da je kontraobaveštajna operacija uključivala i neke od najviših ukrajinskih vojnih komandanata, uključujući vrhovnog komandanta Aleksandra Sirskog.

"Vojna kontraobaveštajna služba SBU-a, uz podršku vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine i komandanta Mornaričkih snaga, sprečila je ruski vazdušni napad na ukrajinske jedinice koje upravljaju pomorskim dronovima", navodi se u saopštenju.

Foto: Vlada Ukrajine

Prema SBU-u, zadatak osumnjičenog bio je da prikupi i prosledi koordinate i podatke o kretanju ukrajinskih dronova Sea Baby i Magura. Agencija je naglasila da je uhapšen pre nego što je uspeo da prosledi prikupljene obaveštajne podatke.

"Službenici SBU-a delovali su proaktivno: na vreme su razotkrili doušnika, dokumentovali njegove kriminalne radnje i uhapsili ga dok je pripremao koordinate za ruski raketni napad", saopštila je agencija.

Dodali su da su preduzete mere "kako bi se obezbedile lokacije Oružanih snaga na području neprijateljskih izviđačkih aktivnosti".

Prilikom hapšenja zaplenjen je pametni telefon kojim je komunicirao sa svojim poznanikom, za kojeg se takođe navodi da je poverljive informacije o vojnom osoblju prosleđivao ruskoj obaveštajnoj službi. SBU nije precizirao koja grana ruske obaveštajne službe stoji iza ove operacije.

Osumnjičeni je zvanično obavešten o sumnji za odavanje obaveštajnih podataka tokom ratnog stanja, što je u Ukrajini korak koji prethodi podizanju zvanične optužnice.