U ukrajinskom gradu Lavovu uveden je režim pripreme za vanrednu situaciju zbog mogućeg ruskog napada tokom ekstremno niskih temperatura, saopštio je gradonačelnik Andrij Sadovij na Fejsbuku.

"Meteorolozi za ovaj vikend prognoziraju jak mraz, koji može biti i jači nego prethodni. Neprijatelj može da iskoristi ovu situaciju i pokuša da udari po kritičnoj infrastrukturi naših gradova", upozorio je Sadovij, prenosi Ukrinform.

Gradonačelnik Lavova je dodao i da su sve komunalne službe upoznate sa planom delovanja, ali je naglasio da je važno da i građani budu spremni.

Pozvao je stanovnike da provere skloništa, napune prenosive punjače, pripreme osnovne namirnice, vodu i lekove, kao i da prijave osobe sa invaliditetom ili starije građane koji ne mogu samostalno da se kreću.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je izjavio da postoje obaveštajne informacije o pripremi novog masovnog ruskog udara na teritoriju Ukrajine.

Kurir.rs/Ukrinform

Lavov Ukrajina
