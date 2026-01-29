Slušaj vest

Studija koju je vodio dr Marijano Barbacid, direktor Eksperimentalne onkološke grupe u Španskom nacionalnom centru za istraživanje raka (CNIO), uspela je da razvije terapiju zahvaljujući trostrukoj kombinaciji lekova koja potpuno eliminiše tumore pankreasa kod životinjskih modela, bez neželjenih efekata i sa velikom trajnošću tokom vremena.

Ova tri jedinjenja, koja imaju za cilj da spreče rast tumorskih ćelija, su: jedno selektivno protiv onkogena KRAS (glavnog pokretača raka pankreasa) i dva druga protiv EGFR i STAT3 (ključnih proteina uključenih u signale koji dovode do ovih tumora).

Rezultati su objavljeni u časopisu PNAS i predstavljeni u Fondaciji za rak CRIS, vodećoj organizaciji u onkološkim i hematološkim istraživanjima. Studija je pokazala da su tumori nestali kod različitih modela miševa, a nakon više od 200 dana bez lečenja, životinje su ostale bez bolesti i nisu pokazale toksičnost povezanu sa terapijom.

"Po prvi put smo postigli kompletno, dugotrajno i niskotoksično rešenje"

- Po prvi put smo postigli potpun, dugotrajan i niskotoksični odgovor protiv raka pankreasa u eksperimentalnim modelima. Ovi rezultati ukazuju da racionalna strategija kombinovanih terapija može promeniti tok ovog tumora - primetio je Barbasid.

Kristina Domingez, kojoj je rak pankreasa dijagnostikovan 2015. godine, prisustvovala je prezentaciji ovih rezultata.

- Mi pacijenti nemamo vremena za slobodno vreme. Svaki naučni napredak znači više dana, više života i svetliju budućnost. Zato ulaganje u istraživanje nije opcija; to je vitalna nužnost. Rak vas tera da shvatite da istraživanje nije luksuz ili samo prazna retorika - izjavila je Domingez.

Rak sa visokom stopom smrtnosti

Duktalski adenokarcinom pankreasa (PDAC) jedan je od najagresivnijih i najsloženijih tumora u savremenoj medicini i predstavlja većinu karcinoma pankreasa.

Stopa smrtnosti za ovu vrstu raka je takođe veoma visoka, sa samo 8 do 10 odsto pacijenata koji prežive pet godina nakon dijagnoze.

Sledeći koraci nakon objavljivanja ovih rezultata trebalo bi da se fokusiraju na pokretanje kliničkog ispitivanja, što će zahtevati obezbeđivanje adekvatnog finansiranja i napredak kroz regulatorne procese. Moguće je da će KRAS inhibitor biti testiran za određene indikacije do 2026. ili, najkasnije, 2027. godine. Što se tiče STAT3 degradatora, iako nijedan nije odobren, oni se testiraju protiv akutne mijeloidne leukemije.

U svakom slučaju, rezultati grupe dr Barbacida mogli bi predstavljati prekretnicu u lečenju jednog od najagresivnijih i najtežih za lečenje tumora, jer je to prvi put da je postignuto potpuno izlečenje u eksperimentalnim modelima, sa niskom toksičnošću, visokom trajnošću i realnom strategijom za prenos na pacijente.