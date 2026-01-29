Slušaj vest

EU je zvanično stavila Rusiju na "crnu listu" zemalja sa visokim rizikom pranja novca i finansiranja terorizma. Odgovarajuća odluka Evropske komisije objavljena je u Službenom listu Unije.

Kako je na konferenciji za novinare izjavila visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas, ova odluka će otežati poslovanje sa ruskim bankama.

"EU je danas uvrstila Rusiju na 'crnu listu' zbog rizika od pranja novca. To će usporiti i povećati troškove transakcija sa ruskim bankama", rekla je ona.

Uvrštavanje Rusije na spisak zemalja sa visokim rizikom od pranja novca podrazumeva pojačanu kontrolu svih banaka EU nad svim finansijskim operacijama koje se tiču Rusije.

Sankcije EU protiv Rusije

O nameri EU da Rusiju uvrsti u listu zemalja sa visokim rizikom pranja novca i finansiranja terorizma postalo je poznato početkom decembra, prenosi Unian.

Kako je pisao Politico, iako je međuvladina nadzorna organizacija Financial Action Task Force (FATF) odlučila da suspenduje članstvo Rusije nakon pune invazije na Ukrajinu, Rusija nije uvrštena na crnu listu zbog protivljenja zemalja BRIKS-a. Ranije je EU koordinisala akcije sa FATF-om, ali od 2025. godine blok je formirao sopstveni organ za borbu protiv pranja novca - Upravu za suzbijanje pranja novca (AMLA).

Dana 26. januara Evropski savet doneo je konačnu odluku o postepenoj zabrani uvoza ruskog gasa u zemlje članice bloka. Pretpostavlja se da će poslednji molekuli ruskog gasa preći granice EU do 2027. godine.

Blok takođe priprema jubilarnu 20. rundu sankcija protiv Rusije, koja će verovatno biti fokusirana na ograničavanje ruskih prihoda od izvoza energenata.