Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahvalio je danas američkom predsedniku Donaldu Trampu na mogućnosti obezbeđivanja bezbednosti Kijeva i drugih ukrajinskih gradova tokom ekstremnog zimskog perioda.

"Snabdevanje električnom energijom je temelj života. Cenimo napore naših partnera da nam pomognu da zaštitimo živote. Hvala vam, predsedniče Tramp. Naši timovi su o tome razgovarali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Očekujemo da će sporazumi biti sprovedeni. Koraci deeskalacije doprinose stvarnom napretku ka okončanju rata", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ranije danas, Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je ruski predsednik Vladimir Putin pristao da tokom sedam dana ne izvodi napade na Kijev i druge ukrajinske gradove zbog, kako je naveo, ekstremno niskih temperatura u regionu.

Foto: screenshot X, Sergei GAPON / AFP / Profimedia, Dan Bashakov/AP

"Lično sam zamolio predsednika Putina da nedelju dana ne gađa Kijev i druge gradove, i on je na to pristao", rekao je Tramp na sastanku kabineta u Beloj kući, navodeći "izuzetno hladno vreme" kao razlog za taj zahtev, prenosi Gardijan.

On je dodao da su ga pojedini savetovali da "ne troši poziv", jer, kako su rekli, neće dobiti takav ustupak, ali da je ruski predsednik ipak pristao.

Ukrajinski ministar energetike Denis Šmihalj rekao je juče da je zbog nestašice struje usled ruskog granatiranja u Kijevu 610.000 potrošača ostalo bez struje.

Najveći ukrajinski proizvođač električne energije DTEK grupa objavio je prethodno da Kijev prelazi sa vanrednog na privremeni režim isključenja struje.