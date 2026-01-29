Slušaj vest

Narandžasti mačak po imenu Mjaurisio postao je jedan od omiljenih "zaposlenih" u meksičkoj kompaniji specijalizovanoj za geotehnički inženjering, nakon što su ga radnici spasili sa ulice i simbolično zaposlili kao "menadžera za emotivnu podršku".

Zaposleni u kompaniji Geotest pronašli su iscrpljenog mačka u blizini sedišta firme i odlučili da mu pruže utočište, hranu i veterinarsku negu, piše meksički list El Heraldo de Meksiko. Nakon pregleda ustanovljeno je da je reč o mužjaku, a potom je dobio ime Mjaurisio i "radno mesto" u firmi.

Mačku je izrađena identifikaciona kartica sa fotografijom i funkcijom, dodat je na spisak ovlašćenog osoblja, a dobio je i uniformu — narandžasti prsluk i plavi šlem, prilagođene njegovoj veličini.

U jednom od video snimaka na društvenim mrežama vidi se kako "potpisuje" ugovor o radu otiskom šape.

Radi po smenama!

Prema šaljivim odredbama ugovora, Mjaurisio počinje da radi "kada se probudi", završava smenu "kada mu dosadi", ima pravo na najmanje sedam dremki dnevno, pauze za istezanje i vreme za "gledanje u zid bez posebnog razloga".

Među "beneficijama" su i fond hrane u granulama, kartica za mačje potrepštine, kao i godišnji bonus i odmor.

Opis posla uključuje „nadzor pristupa nežnim pogledom", "pregled torbi i kutija bez prethodne najave", "sedenje na važnim dokumentima" i "profesionalno predenje", dok se njegova "zarada" sastoji od pažnje, maženja i brige zaposlenih.

Priča je, kako navode zaposleni, zamišljena kao gest humanosti i način da se poboljša atmosfera na radnom mestu, a na društvenim mrežama dočekana je sa humorom i brojnim pozitivnim komentarima korisnika.