Slušaj vest

Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je danas da će američka vojska biti spremna da sprovede svaku odluku koju predsednik Donald Tramp donese o Iranu kako bi osigurao da Teheran ne nastavi da razvija nuklearno oružje.

S obzirom na velike američke vojne snage okupljene u regionu, Tramp je na sastanku kabineta zamolio Hegseta za komentar o situaciji.

"Ne bi trebalo da teže ka nuklearnom kapacitetu. Bićemo spremni da učinimo sve što ovaj predsednik očekuje od Ministarstva rata", rekao je Hegset, misleći na nezvanično preimenovanje Ministarstva odbrane u okviru Trampove administracije.

Američki zvaničnici kažu da Tramp razmatra opcije, ali još nije odlučio da li će napasti Iran.

Tenzije između SAD i Irana naglo su porasle posle izbijanja protesta širom Irana od strane vlasti poslednjih nedelja.

Foto: UGC/VALIDATED UGC

Tramp je više puta pretio da će intervenisati ako Iran nastavi da ubija demonstrante, ali su se nacionalni protesti zbog ekonomske krize i političke represije od tada smirili.

Rekao je da će Sjedinjene Države delovati ako Teheran nastavi da razvija svoj nuklearni program posle vazdušnih napada izraelskih i američkih snaga na ključna iranska nuklearna postrojenja u junu prošle godine.

Izrael aktivno uključen

Sjedinjene Američke Države nemaju nameru da zadrže status kvo prema Iranu i već upućuju dodatna vojna pojačanja u region, prenosi izraelski javni servis Kan pozivajući se na izvore.

Foto: UGC/UGC

Kako se navodi, načelnik izraelske vojne obaveštajne službe otputovao je u Vašington radi koordinacije mogućih udara na Iran.

Kako javlja Kan, američki ratni brod priprema se za uplovljavanje u Akapski zaliv u okviru priprema za mogući napad na Iran.

Izraelske bezbednosne snage razmatrale su i obezbeđivanje adekvatnog sistema ranog upozorenja u slučaju da Iran pokrene napad na Izrael.

Prema istim izvorima, najviši vojni zvaničnici Izraela ranije danas su sproveli bezbednosnu procenu u svetlu razvoja situacije na "iranskom frontu". Izvori navode i da Izrael sa Vašingtonom koordinira sve scenarije eventualnog napada na Iran i njegove moguće posledice.