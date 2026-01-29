Slušaj vest

Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je danas da će američka vojska biti spremna da sprovede svaku odluku koju predsednik Donald Tramp donese o Iranu kako bi osigurao da Teheran ne nastavi da razvija nuklearno oružje.

S obzirom na velike američke vojne snage okupljene u regionu, Tramp je na sastanku kabineta zamolio Hegseta za komentar o situaciji.

"Ne bi trebalo da teže ka nuklearnom kapacitetu. Bićemo spremni da učinimo sve što ovaj predsednik očekuje od Ministarstva rata", rekao je Hegset, misleći na nezvanično preimenovanje Ministarstva odbrane u okviru Trampove administracije.

Američki zvaničnici kažu da Tramp razmatra opcije, ali još nije odlučio da li će napasti Iran.

Tenzije između SAD i Irana naglo su porasle posle izbijanja protesta širom Irana od strane vlasti poslednjih nedelja.

Tramp je više puta pretio da će intervenisati ako Iran nastavi da ubija demonstrante, ali su se nacionalni protesti zbog ekonomske krize i političke represije od tada smirili.

Rekao je da će Sjedinjene Države delovati ako Teheran nastavi da razvija svoj nuklearni program posle vazdušnih napada izraelskih i američkih snaga na ključna iranska nuklearna postrojenja u junu prošle godine.

Izrael aktivno uključen

Sjedinjene Američke Države nemaju nameru da zadrže status kvo prema Iranu i već upućuju dodatna vojna pojačanja u region, prenosi izraelski javni servis Kan pozivajući se na izvore.

Kako se navodi, načelnik izraelske vojne obaveštajne službe otputovao je u Vašington radi koordinacije mogućih udara na Iran.

Kako javlja Kan, američki ratni brod priprema se za uplovljavanje u Akapski zaliv u okviru priprema za mogući napad na Iran.

Izraelske bezbednosne snage razmatrale su i obezbeđivanje adekvatnog sistema ranog upozorenja u slučaju da Iran pokrene napad na Izrael.

Prema istim izvorima, najviši vojni zvaničnici Izraela ranije danas su sproveli bezbednosnu procenu u svetlu razvoja situacije na "iranskom frontu". Izvori navode i da Izrael sa Vašingtonom koordinira sve scenarije eventualnog napada na Iran i njegove moguće posledice.

