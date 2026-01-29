Slušaj vest

Iranska vojska upozorila je danas da će na svaki novi čin agresije protiv Irana odgovoriti momentalno i odlučno, ističući da su iskustva iz dvanaestodnevnog rata u junu prošle godine trajno promenila vojnu doktrinu i pravila angažovanja Oružanih snaga.

Portparol iranske vojske, brigadni general Mohamed Akraminia, izjavio je da su Oružane snage Irana dobile jasna naređenja koja ne ostavljaju prostor za odlaganje odgovora u slučaju ponovne, kako je naveo, "pogrešne procene neprijatelja", prenosi iranska televizija Press TV.

On je upozorio da bi svaki, čak i ograničeni ili simbolični napad na Iran, doveo do širokog regionalnog sukoba, ističući da bi mete bile i američke baze u regionu, kao i pomorski kapaciteti SAD.

Prema njegovim rečima, tokom sukoba u junu, u kojem je došlo do direktnog sukoga sa Izraelom uz učešće Sjedinjenih Američkih Država, Vašington i Tel Aviv su "pogrešno procenili" iranske vojne sposobnosti, nacionalno jedinstvo i spremnost na odgovor.

Govoreći o SAD, iranski zvaničnik je ocenio da je američka politika nepredvidiva i zasnovana na zastarelim pristupima, dodajući da je tokom junskog rata pokazana snažna iranska moć odvraćanja.

Portparol je poručio da jačanje odvraćanja nije pitanje izbora, već nužnost, dodajući da će Iran, ukoliko mu rat ponovo bude nametnut, biti spreman da odgovori svim raspoloživim sredstvima.