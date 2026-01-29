Slušaj vest

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan predložio je američkom predsedniku Donaldu Trampu održavanje trilateralnih razgovora u kojima bi, pored njih dvojice, učestvovao i predsednik Irana Masud Pezeškijan, saznaje danas Volstrit džurnal (WSJ

Masud Pezeškijan Foto: EPA Abedin Taherkenareh

Pozivajući se na zvaničnike upoznate s razgovorima Volstrit džurnal navodi da je Erdogan je ovu inicijativu izneo tokom telefonskog razgovora sa Trampom u sredu, u okviru nastojanja više bliskoistočnih zemalja da podstaknu dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i spreče eventualni sukob.

Turska, članica NATO i saveznik SAD, dodatno se angažovala u nastojanjima da se izbegne sukob koji Ankara ocenjuje kao destabilizujući po region.

WSJ navodi i da se u Vašingtonu razmatra više opcija, uključujući vazdušnu kampanju protiv iranskih nuklearnih postrojenja i ciljeva Iranske revolucionarne garde, sajber-napade na iranske banke, dodatno pooštravanje sankcija, kao i udare na simbolične ciljeve uz mogućnost eskalacije ukoliko Iran ne obustavi svoj nuklearni program.

Foto: UGC/UGC, HOGP/Iran state TV

Istovremeno, egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati razgovarao je odvojeno sa iranskim kolegom i specijalnim izaslanikom SAD Stivom Vitkofom, ali bez napretka. Prema izvorima upoznatim sa razgovorima, Teheran je odbacio američke uslove i upozorio da bi mete širom regiona mogle biti pogođene u slučaju američkog napada.

Američki predsednik Donald Tramp poručio je u sredu na društvenim mrežama da se nada da će Iran "brzo doći za pregovarački sto", upozorivši da vreme ističe i da bi eventualni naredni napad bio "mnogo gori".

Bela kuća ranije je odbila da komentariše tok pregovora, dok izvori navode da pokušaji Katara, Omana i Saudijske Arabije da ožive pregovore, uključujući ideju pakta o nenapadanju, za sada nisu naišli na širu podršku.