Završetak posete danske premijerke Mete Frederiksen Grenlandu obeležio je ozbiljan sigurnosni incident na aerodromu u Nuku.

Prema pisanju grenlandskog javnog servisa KNR, nepoznat muškarac, bez ikakvih ličnih dokumenata, uspeo je da uđe u vladin avion kojim se premijerka trebala vratiti u Dansku.

Incident se dogodio kada se avion pripremao za poletanje. Kako prenose izvori bliski istrazi, muškarac se pojavio u dolaznom terminalu tvrdeći da putuje istim letom kao premijerka Danske.

Iako kod sebe nije imao nikakav identifikacioni dokument, aerodromsko osoblje mu je dozvolilo prolazak kroz sigurnosnu kontrolu, nakon čega je službenim vozilom prevezen direktno do aviona.

Situacija je postala još bizarnija kada se otkrilo da je muškarac prethodno uspeo da preda i svoju torbu, koja je uredno utovarena u avion.

"Muškarac je već imao torbu u avionu i, prema našim izvorima, počeo je da pretura po policama za prtljag unutar letelice. Tek tada je posada reagovala, nakon čega je izveden iz aviona i predat policiji", navodi KNR.

Zbog ovog incidenta, premijerka Frederiksen nije otputovala planiranim letom. Iz Nuka je poletela tek narednog dana oko tri sata ujutru, i to drugim avionom.

Uprava aerodroma u Nuku odbila je da daje detaljnija objašnjenja o tome kako je došlo do ovakvog propusta, prebacujući odgovornost na policiju.

Grenlandska policija je potvrdila incident, ali su naveli da iz sigurnosnih razloga neće iznositi detalje niti komentarisati istragu.