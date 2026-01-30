Slušaj vest

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je da očekuje da će SAD poštovati suverenitet Kanade, povodom navoda da su američki zvaničnici imali kontakte sa separatističkim grupama koje se zalažu za nezavisnost kanadske provincije Alberta.

Karni je, prenosi Rojters, na konferenciji za novinare rekao da američki predsednik Tramp tokom njihovih razgovora nikada nije pokretao pitanje separatizma u Alberti, koja je glavna kanadska provincija za proizvodnju energije.

Britanski list Fajnenšel tajms (FT) objavio je ranije da su zvaničnici Trampove administracije održali tajne sastanke sa predstavnicima krajnje desne separatističke grupe "Projekat prosperiteta Alberte" (APP), što je, kako se navodi, izazvalo zabrinutost u Otavi zbog mogućeg stranog mešanja u unutrašnje poslove Kanade.

Prema pisanju lista, lideri ove grupe sastali su se tri puta od aprila prošle godine sa zvaničnicima američkog Stejt departmenta. Alberta, koja ima oko pet miliona stanovnika, decenijama ima marginalni separatistički pokret, čiji koreni sežu do osnivanja Kanade pre više od 150 godina.

Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Fajnenšel tajms navodi i da separatisti nastoje da organizuju nove sastanke sa predstavnicima američkog Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva finansija, kako bi razgovarali o mogućnosti dobijanja kredita od 500 milijardi dolara u slučaju održavanja i uspeha referenduma o nezavisnosti.

Pravni savetnik APP-a Džef Rat izjavio je za list da su Sjedinjene Države "veoma entuzijastične" prema ideji nezavisne Alberte, dodajući da ima jače veze sa Trampovom administracijom nego sa vladom premijera Karnija.

Američki Stejt department je, s druge strane, saopštio da je reč o rutinskim sastancima sa predstavnicima civilnog društva, bez ikakvih obaveza ili zvanične podrške. List ocenjuje da se ovi kontakti odvijaju u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Otave, naročito nakon javnih razmena kritika između Trampa i Karnija o ulozi SAD u globalnom poretku.

Prema navodima lista, Alberta je najveći pojedinačni izvor strane nafte za američko tržište, što joj daje poseban strateški značaj. Ipak, separatistički pokret nema široku podršku u javnosti, a premijerka Alberte Danijela Smit protivi se nezavisnosti, ističući da većina stanovnika ne želi otcepljenje niti pripajanje SAD.