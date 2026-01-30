Slušaj vest

Novi Zeland je odlučio da ne prihvati poziv predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da se pridruži njegovom Odboru za mir, rekao je danas premijer Novog Zelanda Kristofer Lukson.

Kako je naveo, doneta je odluka da se Novi Zeland ne pridruži Odboru za mir u "njegovom sadašnjem obliku", prenosi Rojters.

Ministar spoljnih poslova Novog Zelanda Vinston Piters rekao je u objavi na društvenoj mreži Iks da je niz država, posebno iz regiona, pojačao doprinos ulozi Odbora u vezi sa Gazom i "Novi Zeland ne bi dodao značajnu vrednost tome".

Piters je u postu dodao da je, kao "vodeći osnivač i dugogodišnji pristalica" Ujedinjenih nacija, važno da rad Odbora bude komplementaran i u skladu sa Poveljom UN.

"To je novo telo i potrebna nam je jasnoća po ovom i po drugim pitanjima koja se odnose na njegov obim, sada i u budućnosti", rekao je Piters.

Tramp je prošle nedelje pokrenuo Odbor za mir, prvobitno osmišljen da učvrsti nestabilno primirje u Gazi, ali za koji on predviđa da će igrati širu ulogu koja se tiče drugih globalnih sila, navodi Rojters.

Pozvao je desetine drugih svetskih lidera da se pridruže, i dok su se sile Bliskog istoka, uključujući Tursku, Egipat, Saudijsku Arabiju i Katar, kao i velike zemlje u razvoju poput Indonezije, pridružile odboru, globalne sile i tradicionalni zapadni saveznici SADbili su oprezniji.