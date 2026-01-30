Slušaj vest

Operateri bataljona bespilotnih sistema "Gvozdeni sokolovi", u sastavu 67. zasebne mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine, zaustavili su napredovanje ruskih trupa na konjima u području Oleksijivke, na pravcu Oleksandrivka-Novopavlivka.

Snimak objavljen na društvenim mrežama

Kako prenosi Ukrinform, jedinica je o tome obavestila javnost putem Fejsbuka i objavila video-snimak. Neprijateljski konjički juriši nisu legenda, već stvarna pojava - koliko god to zvučalo apsurdno.

Infiltracija u malim jurišnim grupama, čak i uz pomoć životinja

Ruske snage i dalje pokušavaju da se infiltriraju u malim jurišnim grupama, koristeći ne samo vojnu tehniku, već i životinje.

- Žao nam je konja, ali su oni preživeli, za razliku od zeca - naveli su vojnici u opisu snimka uništene neprijateljske konjičke jurišne grupe u području Oleksijivke.

Uništeno vozilo sa ruskim vojnicima kod Mirnohrada

Kako je ranije izvestio Ukrinform, operateri FPV dronova 79. zasebne vazdušno-desantne jurišne brigade "Tavrija" uništili su automobil sa ruskim vojnicima koji su pokušavali da se probiju ka centru Mirnohrada u Donjeckoj oblasti, s ciljem jačanja borbenih sposobnosti Oružanih snaga Rusije.

(Kurir.rs/Ukrinform/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaESTONIJA HITNO UPOZORILA EVROPU! "Odmah zatvarajte granice, ima ih MILION, oni su kriminalci i veoma opasni ljudi"
Screenshot 2025-10-12 150633.png
HrvatskaFON DER LAJEN, MERC, VEBER, MECOLA STIŽU U ZAGREB: Teme - Ukrajina, napetosti sa Trampom, energetika
Ursula fon der Lajen
PlanetaUKRAJINA UHAPSILA "KRTICU" U SVOJIM REDOVIMA: Sprečen ruski pokušaj napada na baze pomorskih dronova
3220912-shutterstock1947207496-edit-copy.jpg
PlanetaTRAMP ZAMOLIO PUTINA: Ne bombardujte Kijev tokom ove izuzetne hladnoće!
Donald Tramp Vladimir Putin