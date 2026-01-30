Slušaj vest

Operateri bataljona bespilotnih sistema "Gvozdeni sokolovi", u sastavu 67. zasebne mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine, zaustavili su napredovanje ruskih trupa na konjima u području Oleksijivke, na pravcu Oleksandrivka-Novopavlivka.

Snimak objavljen na društvenim mrežama

Kako prenosi Ukrinform, jedinica je o tome obavestila javnost putem Fejsbuka i objavila video-snimak. Neprijateljski konjički juriši nisu legenda, već stvarna pojava - koliko god to zvučalo apsurdno.

Infiltracija u malim jurišnim grupama, čak i uz pomoć životinja

Ruske snage i dalje pokušavaju da se infiltriraju u malim jurišnim grupama, koristeći ne samo vojnu tehniku, već i životinje.

- Žao nam je konja, ali su oni preživeli, za razliku od zeca - naveli su vojnici u opisu snimka uništene neprijateljske konjičke jurišne grupe u području Oleksijivke.

Uništeno vozilo sa ruskim vojnicima kod Mirnohrada