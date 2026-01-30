Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je novim carinama zemljama koje snabdevaju Kubu naftom, pojačavajući pritisak na tu komunističku zemlju.

Tramp je potpisao izvršnu uredbu kojom se proglašava nacionalna vanredna situacija i uspostavlja procedura za uvođenje carina na robu iz zemalja koje prodaju ili na drugi način snabdevaju Kubu naftom, kako bi se zaštitila nacionalna bezbednost i spoljna politika SAD od, kako je navedeno, zlonamernih poteza i politike kubanskog režima, saopštila je Bela kuća.

Nejasne carinske stope

Za sada nije preciziran iznos carinskih stopa niti su navedene zemlje čiji bi se proizvodi mogli suočiti sa američkim tarifama.

- Nalog ovlašćuje državnog sekretara i ministra trgovine da preduzmu sve potrebne mere, uključujući izdavanje pravila i smernica, za sprovođenje tarifnog sistema i povezanih mera. Predsednik može izmeniti Uredbu ako Kuba ili pogođene zemlje preduzmu značajne korake da se suoče s pretnjom ili usklade sa ciljevima američke nacionalne bezbednosti i spoljne politike - navodi se u saopštenju.

Tramp: Kuba će uskoro propasti

Tramp je pre nekoliko dana izjavio da očekuje da će Kuba uskoro propasti, navodeći da Venecuela, njen nekadašnji glavni snabdevač, više ne šalje ostrvu ni naftu ni novac.

Venecuela preusmerila naftu ka SAD

Venecuela je bila najveći snabdevač Kube naftom, ali nakon što su američke vojne snage zarobile i odvele venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, Tramp je izvršio pritisak na privremenu predsednicu Delsi Rodrigez, koja sada šalje venecuelansku naftu u Sjedinjene Države

.

Gubitak venecuelanske nafte težak udarac za Kubu

Za Kubu je gubitak venecuelanske nafte poguban. Između januara i novembra prošle godine Venecuela je ostrvu slala u proseku 27.000 barela dnevno, pokrivajući oko 50% kubanskih potreba, pokazuju podaci državne naftne kompanije PDVSA i drugi dokumenti.

Optužbe Vašingtona protiv Kube

Vašington optužuje kubanske vlasti da "sarađuju sa brojnim zemljama, međunarodnim terorističkim organizacijama i akterima neprijateljski nastrojenim prema Sjedinjenim Državama i da ih podržavaju", uključujući Rusiju, Kinu, Iran, Hamas i Hezbolah.

Optužbe za destabilizaciju regiona