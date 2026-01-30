Slušaj vest

Donald Tramp je rekao da nije spavao, već da mu je bilo dosadno, tokom sastanka kabineta u decembru, kada je više puta zatvarao oči.

- Neki ljudi su rekli da sam zatvarao oči. Pogledajte, bilo je prilično dosadno - rekao je Tramp, uz smeh zvaničnika u kabinetskoj sali Bele kuće.

- Nisam spavao. Samo sam zatvorio oči jer sam želeo da izađem odatle. Uzgred, nisam spavao. Ne spavam mnogo - dodao je.

Sa 79 godina i u svom poslednjem mandatu, Tramp pokušava da otkloni sumnje u sopstvenu vitalnost.

U prethodnim administracijama, sastanci kabineta su uglavnom bili zatvoreni za kamere i smatrani rutinskim.

Za Trampa, oni su postali neka vrsta pozornice na kojoj on i njegov tim ističu dostignuća za koja veruju da mediji nedovoljno izveštavaju.

U jednom slučaju prošle godine, sastanak uživo prenošen na televiziji trajao je više od tri sata, verovatno njegov najduži javni nastup pred kamerama.

(Kurir.rs/Index)

