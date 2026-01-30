Slušaj vest

Upravo ovo pitanje izazvalo je žestoku debatu na Reditu, gde se nedavno pojavila fascinantna i potpuno hipotetička mapa Evrope u scenariju drastičnog pada nivoa mora.

Iako je reč o čisto teoretskoj viziji, prikaz je izazvao veliki broj komentara jer pokazuje koliko bi kontinent drugačije izgledao nego danas.

Prema ovoj mapi, Evropa kakvu poznajemo bi gotovo nestala. Pad nivoa mora od 1.000 metara otkrio bi ogromna morska dna, pretvarajući delove Severnog, Baltičkog i Sredozemnog mora u novo kopno. Prostor koji danas zauzimaju mora postale bi plodne ravnice, visoravni ili zatvoreni baseni, a državne granice bi se dramatično promenile.

Foto: Printscreen/Reddit

Neke zemlje bi doživele pravi teritorijalni "bum". Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska više ne bi bili ostrva - bili bi povezani sa evropskim kopnom preko sada potopljenih delova Severnog mora.

Island bi bio povezan sa Grenlandom i Evropom, dok bi Farska Ostrva izgubila status izolovanog arhipelaga i postala deo kontinenta.

Jedna od vizuelno najupečatljivijih promena bila bi u južnoj Evropi. Gibraltarski moreuz više ne bi postojao, a Španija i Maroko bi bili povezani kopnenim mostom, što bi potpuno promenilo geopolitički pejzaž regiona.

Italija, Grčka i Turska bi dobile ogromne nove teritorije zahvaljujući izloženom mediteranskom morskom dnu, dok bi današnje obale postale gotovo neprepoznatljive.

Hrvatska bi dobila "proširenje" ka Italiji, dok bi granice Srbije, pošto nemamo izlaz na more, ostale nepromenjene.

Morska dna koja danas kriju hiljade metara dubine, poput Severnog i Baltičkog mora, u ovom scenariju bi postala kopno.

Istovremeno, neka velika mora bi se pretvorila u mnogo manja unutrašnja mora ili jezera. Crno i Kaspijsko more bi se drastično smanjili, gubeći veliki deo svoje trenutne površine.

Iako je ovo naučno nemoguć scenario u stvarnom životu, mapa sa Redita jasno pokazuje koliko je geografija današnje Evrope krhka i zavisna od nivoa mora.

Takve promene bi imale ogromne posledice, od klime i ekosistema do ekonomije, migracija i političkih granica. Ukratko, Evropa bi postala kontinent koji bismo danas teško prepoznali.