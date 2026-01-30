Slušaj vest

Ruski organi reda priveli su naoružanog muškarca koji je planirao atentat na visokorangiranog vojnog oficira u Sankt Peterburgu po nalogu ukrajinske obaveštajne službe, saopštila je Federalna služba bezbednosti Rusije (FSB).

Kontakt sa ukrajinskim regruterom preko Telegrama

U saopštenju objavljenom u petak, FSBje naveo da je osumnjičeni stupio u kontakt s ukrajinskim regruterom putem aplikacije Telegram i dobrovoljno se prijavio da izvrši "teroristički napad u podršku kijevskom režimu".

Pripreme za atentat i zaplenjeno oružje

Postupajući po instrukcijama, osumnjičeni je dobio vatreno oružje, sproveo izviđanje adrese stanovanja ciljanog oficira i započeo pripreme za atentat, navodi se u saopštenju.

Iako FSB nije izneo detalje o potencijalnoj meti, osumnjičeni je tvrdio da je reč o oficiru u činu potpukovnika.

Tokom hapšenja, službenici su zaplenili napunjeni pištolj "makarov" opremljen uređajem za tiho pucanje - prigušivačem. FSB je objavio i snimak na kojem se vidi kako više operativaca obaraju osumnjičenog na zemlju na ulici po snegu.

Upozorenje građanima Rusije

FSB je takođe upozorio građane Rusije da ukrajinske bezbednosne službe aktivno traže potencijalne regrute putem interneta, uključujući aplikacije Telegram i WhatsApp, radi izvođenja napada i sabotaža.

Navodi se da svako ko bude uhvaćen u saradnji sa Kijevom može biti osuđen na doživotni zatvor.

Optužbe Moskve na račun Kijeva