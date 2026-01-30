Slušaj vest

Ta konsultantska firma je poslednjih nedelja, od otmice Nikolasa Madura, detaljno proučavala uticaj promena u Latinskoj Americi na energetsku infrastrukturu regiona.

Prema podacima koje imaju, Havana je ove godine primila jednu pošiljku, od samo 84.900 barela nafte, što, ako se doda rezervama - procenjenim na 460.000 barela - neće biti dovoljno za period duži od 15 do 20 dana. Za kontekst, tokom 2025. godine, Kubanci su u proseku trošili oko 37.000 barela nafte dnevno.

Situacija na Kubi dramatično eskalirala

Već nezgodna situacija, koja mesecima izaziva česte nestašice struje, vode za piće, medicinskih potrepština i hrane, dramatično je eskalirala nakon što je Meksiko - pod snažnim pritiskom SAD - počeo da otkazuje dogovorene pošiljke energenata. Naime, nakon pada isporuka iz Venecuele, upravo je Meksiko preuzeo vodeću ulogu u lancu snabdevanja Kube energijom i 2025. godine pokrio čak 44 odsto ukupnog kubanskog uvoza.

Važno je napomenuti da su pošiljke išle preko državne kompanije Pemeks i bile su registrovane kao "humanitarna pomoć" u duhu "solidarnosti sa susednom Kubom". Međutim, predsednica Klaudija Šejnbaum je ipak popustila pod pritiskom svog američkog kolege, koji je sve agresivnije zahtevao da se zatvori "slavina" sve pomoći Havani, napominjući da je odluku donela "suvereno", a ne pod "pritiskom drugih aktera". Malo ko joj zaista veruje.

Manje od tri nedelje od totalnog kolapsa

Ali, vratimo se na saznanje da je Kuba manje od tri nedelje udaljena od kolapsa ekonomije ako u međuvremenu ne pronađe alternativne izvore energije. Bez goriva, vlasti neće moći da opslužuju termoelektrane, javni prevoz, industriju i poljoprivredu, i moraće da narede strogu racionalizaciju resursa.

To su okolnosti koje imaju izuzetno visok potencijal da dodatno razbesne već ogorčene građane, koji se godinama bore sa nestancima struje koji traju više sati i dana, smećem na ulicama, hroničnom nestašicom vode za piće i medicinskih potrepština, kvarljivom hranom i prekidima interneta. Nedavni izveštaji opisuju Havanu kao "grad duhova", obavijen mrakom zbog stalnih nestašica struje, što je učinilo uobičajenim da se ona koristi "na par ili nepar".

Stoga ne bi trebalo da čudi što prestižna analitička kompanija Teneo ovu krizu naziva "egzistencijalnom" za kubanske vlasti.

- Havana mora da dokaže da može da drži svetla upaljenim u ovoj situaciji - pišu oni, napominjući da ono što sledi više nije „samo recesija, inflacija i kolaps turizma, glavne industrije zemlje", već preduslov za ozbiljnu pobunu, zbog koje bi zemlja mogla da implodira bez ikakve strane intervencije.

Šta je plan administracije Donalda Trampa?

Zvaničnici američke administracije čak ni ne pokušavaju da sakriju da je upravo to njihov plan. Između redova plana američkog državnog sekretara Marka Rubija (i sam kubanskog porekla), može se naslutiti da Vašington želi da zameni komunistički režim "prihvatljivom vladom".

U tom kontekstu, analitički centri, poput Centra Sufan, tvrde da unutar Trampove administracije postoji dilema oko toga koliko daleko treba ići ka cilju promene režima, jer je rizik od humanitarne katastrofe u slučaju pogrešne procene izuzetno visok, što nije dobra vest za ostrvo koje se nalazi samo 90 milja od savezne države Floride.