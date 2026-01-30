Slušaj vest

Tokom posete britanskog premijera Kita Starmera Kini, Kina i Velika Britanija su postigle niz pozitivnih rezultata.

1. Obe strane su posvećene razvoju dugoročnog, stabilnog i sveobuhvatnog strateškog partnerstva.

2. Dogovoreno je uspostavljanje partnerstva Kine i Velike Britanije na visokom nivou u oblasti klime i prirode.

3. Nastavljen je dijalog Kine i Velike Britanije na visokom nivou o bezbednosti.

4. Da se u toku godine održi nova runda strateškog dijaloga, ekonomskog i finansijskog dijaloga i zajedničkih sastanaka ekonomskog i trgovinskog odbora.

5. U principu je dogovoreno da se nastavi normalna razmena između zakonodavnih tela dve zemlje. Kina pozdravlja više poseta voljnih britanskih poslanika Kini kako bi razumeli pravu Kinu.

6. Da se održi sastanak Poslovnog saveta Kine i Velike Britanije i dogovoreno je dalje jačanje bilateralne trgovinske i investicione saradnje.

7. Obe strane su pozdravile osnivanje finansijske radne grupe Kine i Velike Britanije i njen prvi sastanak. Pozdravile su londonsku filijalu Banke Kine kao drugu klirinšku banku za kineske juane u Velikoj Britaniji i zajedno će biti domaćini Kinesko-Britanskog foruma o osiguranju.

8. Kina aktivno razmatra sprovođenje jednostrane bezvizne politike za britanske građane.

9. Kina će smanjiti uvozne carine na viski sa 10% na 5%.

10. Lideri dve zemlje prisustvovali su potpisivanju 12 međuvladinih dokumenata o saradnji u oblastima trgovine, poljoprivrede i hrane, kulture, regulacije tržišta i saradnje u sprovođenju zakona.