Prema podacima Severe Weather Europe, polarna cirkulacija će se prekinuti, stvarajući dugotrajan hladan vremenski obrazac iznad Severne Amerike i Evrope. Naime, ovo će doneti velike vremenske poremećaje u narednim nedeljama, a prema trenutnim podacima, moglo bi da traje do ranog proleća.

Trenutni podaci pokazuju da će zagrevanje stratosfere početi da se odvija tokom narednih osam do deset dana. Iako se glavni kolaps očekuje sredinom meseca, Sjedinjene Države i Kanada već osećaju rane efekte poremećaja pre raspada.

Deformisano jezgro polarnog vrtloga trenutno gura hladne anomalije u centralne i istočne delove Sjedinjenih Država, a temperature bi trebalo da budu hladnije nego obično.

Polarni vrtlog je naziv za zimsku cirkulaciju iznad severne hemisfere. Podeljen je na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) deo. Polarni vrtlog prolazi kroz oba sloja, ali sa različitom snagom, oblikom i efektima. Jak polarni vrtlog može da zarobi hladniji vazduh u polarnim regionima, sprečavajući ga da se dalje kreće.

Ovo obično stvara blaže uslove za veći deo Sjedinjenih Država, Evrope i drugih područja srednjih geografskih širina. Slab polarni vrtlog, s druge strane, donosi hladno vreme. Sam poremećaj je obično uzrokovan povećanjem pritiska i temperature u stratosferi, odnosno stratosferskim zagrevanjem.

Trenutni poremećaj je već doneo hladan vazduh u Sjedinjene Države, ali se očekuje da će izazvati još jedan talas hladnoće. Najjači uticaj se očekuje na istoku, tačnije iznad Virdžinije, Severne Karoline i Južne Karoline.

Šta kolaps polarnog vrtloga znači za Evropu?

Hladniji polarni vazduh će se takođe kretati ka Evropi, pokrivajući veći deo kontinenta na severoistoku. Međutim, sistem niskog pritiska na zapadu sprečiće da veliki deo arktičke vazdušne mase stigne do centralnih i zapadnih delova.

Prognozira se da će se hladni obrazac nastaviti iznad istočnih Sjedinjenih Država i istočne Kanade do druge nedelje februara. Iznad Evrope, sistem niskog pritiska će doneti topliji vazduh u južne i centralne delove, što će zadržati hladniji vazduh iznad severozapadnih i severnih delova kontinenta. Istovremeno, počeće da se formira jako stratosfersko zagrevanje.

Očekuje se produženo slabljenje stratosferskog Polarnog vrtloga, sa oslobađanjem polarnog vazduha ka srednjim geografskim širinama.

Sredinom februara, nakon stratosferskog zagrevanja, vidljivi su jasni znaci kolapsa cirkulacije polarnog vrtloga. Hladan obrazac bi tada trebalo da utiče na zapadnu Kanadu i SAD, što je uobičajeno nakon stratosferskog zagrevanja. U Evropi se zatim očekuje spuštanje hladne vazdušne mase sa severa. Takav nastavak kolapsa vremenske cirkulacije, tj. hladni trend, očekuje se početkom marta.