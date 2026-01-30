Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da ne postoji zvanični sporazum o prekidu vatre između njegove zemlje i Rusije u vezi sa napadima na energetsku infrastrukuru.

Skaj njuz prenosi izjavu Zelenskog da je odluka o prekidu vatre, koju Ukrajina smatra više "prilikom" nego sporazumom u punom smislu, bila inicijativa koju su predložile SAD i lično predsednik Donald Tramp.

- Tu nema nikakvih tajni. Nije bilo direktnog dijaloga niti direktnih sporazuma o ovom pitanju između nas i Rusije. Ako Rusija ne napada našu energetsku infrastrukturu – proizvodne objekte ili bilo koje druge energetske objekte – mi nećemo napadati njihovu - poručio je Zelenski.

On izrazio skepticizam oko toga da li je ruski predsednik Vladimir Putin stvarno pristao da obustavi napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine na nedelju dana zbog najhladnijeg perioda ove zime.

"Nemoguć sastanak u Moskvi"

Zelenski se osvrnuo na medijske navode da ga je šef Kremlja poziva na sastanak u Moskvu i kazao da je spreman za njihov samit u "bilo kom formatu", ali ne onaj koji bi se održao u Moskvi, ocenjujući tako nešto "nemogućim".

On je takođe rekao da se ne bi sastao sa Putinom u Belorusiji, zemlji koja održava jake veze sa Kremljom.

- Apsolutno je nemoguće da se sastanem sa Putinom u Moskvi. To bi bilo isto kao da se sastanem sa Putinom u Kijevu. Mogu i ja njega da pozovem u Kijev, neka dođe. Javno ga pozivam, ako se usudi, naravno - kazao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je naveo i da bi datum ili lokacija naredne runde pregovora između Ukrajine i Rusije, uz posredovanje SAD, mogli da budu promenjeni.

Ne zna kada će biti naredna runda u UAE

Naknadna runda pregovora trebalo je da se održi u Abu Dabiju u nedelju nakon inicijalnih razgovora, ali Zelenski kaže da ne zna kada će se sledeći sastanak održati.

- Veoma nam je važno da svi sa kojima smo se dogovarali budu prisutni na sastanku, jer svi očekuju povratne informacije. Ali, datum ili lokacija mogu da se promene jer, po našem mišljenju, nešto se dešava u situaciji između SAD i Irana. A taj razvoj događaja bi verovatno mogao da utiče na tajming - kazao je Zelenski.

Skaj njuz podseća da je američki državni sekretar Marko Rubio ranije ove nedelje kazao da glavni Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, koji su prisustvovali prethodnoj rundi razgovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), neće biti na sastanku u Abu Dabiju najavljenom za ovaj vikend.

Britanska televizija navodi da se ovo dešava u trenutku porasta tenzije na Bliskom istoku i pitanja da li će Trampova administracija ispuniti pretnje i napasti Iran ako Teheran ne sedne za pregovarački sto da razgovara o nuklearnom sporazumu.