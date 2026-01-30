Slušaj vest

Policija ovaj događaj tretira kao ubistvo i samoubistvo, a istragu je odmah preuzela kriminalistička policija, prenosi Bild.Tragedija se dogodila oko 22 časa na stanici Vandsbek-Markt, a svedoci su istražiteljima opisali jezive prizore.

- Prema prvim saznanjima, poginule osobe nalazile su se na peronu nezavisne jedna od druge. Ulaskom voza jedna je osoba zgrabila drugu i obe su zajedno pale pred voz. Postoji osnovana sumnja na ubistvo - izjavio je potparol policije za nemački Bild.

Očevici su rekli kako je muškarac, koji je delovao kao da je pod uticajem alkohola, hodao peronom i iznenada zgrabio devojku koja je tamo slučajno stajala, pa ju je povukao na šine. Identitet stradalih još nije potvrđen, a potparol je dodao:

- Identifikacija preminulih osoba još uvek traje, a svedocima na mestu događaja pružena je hitna psihološka pomoć.