Slušaj vest

Roditelji i njihovo dvoje dece tinejdžerskog uzrasta pronađeni su mrtvi u bogatom predgrađu Perta u Australiji, poznatom kao Mosman park, u incidentu koji policija Zapadne Australije tretira kao moguće ubistvo i samoubistvo, piše Gardijan.

U petak u 8:15 sati, hitne službe primile su uznemirujući poziv od osobe poznate porodici, koja je otišla do porodične kuće u Mot klouzu.

Policija je po dolasku pronašla tela dvoje odraslih - muškarca (50) i žene (49) i tela dva dečaka starosti 14 i 16 godina. U dvorištu kuće pronađene su i mrtve životinje - mačka i dva psa.

Policija istražuje slučaj kao ubistvo i samoubistvo

- Iako je istraga tek u ranoj fazi, policija istražuje slučaj kao moguće ubistvo i samoubistvo - izjavila je detektivka za ubistva Džesika Sekuro. Ne izgleda da je u pitanju "nasilni incident", jer policija nije pronašla sumnjive tragove.

Porodica ranije nije bila prijavljivana zbog porodičnog nasilja. Sekuro je dodala da su oba dečaka imala značajne zdravstvene probleme i da su bili u kontaktu sa socijalnim službama, ali nije dala dodatne detalje zbog privatnosti.

Detalji o dečacima

Jedan od dečaka pohađao je prestižnu školu Christ Church Grammar, posebno centar Peter Moyes za decu sa autizmom i problemima u učenju. Policija je incident okvalifikovala kao ubistvo i samoubistvo jer je u kući pronađena oproštajna poruka.

Sekuro je rekla da će istražiti da li su zdravstveni problemi kod dece mogli da budu faktor koji je doveo do tragedije. Takođe je navela da tela nisu bila zajedno na istom mestu, ali da su svi bili unutar objekta.

Reakcija komšija i zajednice

Komšije opisuju porodicu kao ljubaznu i dobru. Nekoliko komšija primetilo je dolazak socijalnih službi u kuću povremeno. Mosman park je mirno i bogato predgrađe Perta, u zlatnom trouglu između reke i plaže, u blizini elitnih škola.

Henri Orovoraran, lokalni stanovnik, rekao je da zajednica često organizuje proslave tokom Božića, ali da ih porodica nije posećivala. Često su viđani radnici socijalne službe kako dolaze i odlaze iz kuće.

Pomoć i podrška policijskim službenicima

Hitna pomoć je poslala pet ekipa pre 8:30 sati ujutru. Sekuro je opisala prizor kao "izuzetno uznemirujuć i šokantan" za policijske službenike. Zbog toga policija uključuje službenike za mentalno zdravlje i policijskog kapelana da pruže podršku prisutnim službenicima.

Reakcija političara i stručnjaka

Kejt Čenej, federalna poslanica za okrug Kartin, opisala je incident kao "šokantan i devastirajući za našu zajednicu".