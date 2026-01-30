Slušaj vest

Sirijske demokratske snage (SDF) objavile su danas novi sporazum sa vladom u Damasku, kojim se stabilizuje prekid vatre i integracija te paravojne organizacije u državnu vojsku.

Prema sporazumu, kako su saopštile SDF, snage bezbednosti povezane sa sirijskim Ministarstvom unutrašnjih poslova ušle bi u gradove Hasak i Kamišli, uporišta kurdskih pobunjenika, u koje im je ranije bio zabranjen ulazak, nakon čega bi počeo proces integracije militanata i vladine vojske.

To bi uključivalo formiranje nove vojne brigade koja bi se sastojala od tri brigade iz SDF, pored formiranja jedinice boraca SDF u okviru vladinih odreda u provinciji Alepo.

Lokalne institucije u kurdskoj vladi severoistočne Sirije bile bi integrisane u državne institucije.

Sporazum takođe uključuje "građanska i prava na obrazovanje kurdskog naroda i garantovanje povratka raseljenih u njihova područja".

"Sporazum ima za cilj ujedinjenje sirijskih teritorija i postizanje procesa pune integracije u regionu unapređenjem saradnje zainteresovanih strana i objedinjavanjem napora za obnovu zemlje", navodi se u saopštenju.

SDF su izgubile većinu svoje teritorije na severoistoku Sirije u vladinoj ofanzivi nakon intenzivnih sukoba koji su izbili u Alepu 6. januara, nakon višemesečnih neuspešnih pregovora o sprovođenju sporazuma o integraciji.