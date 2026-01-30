Sve su češći napadi dronovima na civile sa obe strane

Prema navodima ukrajinskog tužilaštva, oko 12 časova po kijevskom vremenu ruske trupe izvele su artiljerijski napad na grad Herson, tokom kojeg je pogođen autobus. Napad je potvrdio i guverner oblasti Oleksandr Prokudin.

Pokrenuta istraga o ratnom zločinu

Posle napada je pokrenuta istraga zbog "počinjenja ratnog zločina" koji je doveo do smrti jedne osobe (stav 2, član 438 Krivičnog zakona Ukrajine).

- Tužilaštvo, zajedno sa policijskim istražiteljima, preduzima sve neophodne mere kako bi se evidentirali i dokumentovali ratni zločini koje su počinili pripadnici oružanih snaga Ruske Federacije - navodi se u saopštenju Tužilaštva Hersonske oblasti.

Ruske snage sve češće koriste dronove za napade na civile u oblastima blizu linije fronta, posebno u Hersonu, gde lokalne vlasti izveštavaju o gotovo svakodnevnim FPV napadima na vozila i pešake. Artiljerijski napadi su ređi, ali mogu imati razornije posledice.

U avgustu 2025. godine, u ruskom napadu dronom na autobus u oblasti Hersona poginule su dve osobe, dok je devetoro ranjeno.

Najmanje šest osoba je poginulo, a 20 ih je ranjeno u ruskim napadima širom Ukrajine tokom proteklog dana, saopštile su lokalne vlasti 30. januara.

Masovni napad dronovima i raketom tokom noći

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusijatokom noći lansirala 111 dronova različitih tipova i jednu balističku raketu.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 80 dronova. Raketa i 25 dronova probili su odbranu i pogodili 15 lokacija, dok su ostaci oborenih dronova oštetili još dve lokacije.

Teški gubici u Hersonskoj oblasti

U Hersonskoj oblasti ruske snage napale su 36 naselja, pri čemu su tokom proteklog dana poginula tri civila, a 10 je ranjeno, rekao je guverner Oleksandr Prokudin.

Žrtve u Dnjepropetrovskoj oblasti

U Dnjepropetrovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a tri su ranjene u ruskom napadu na grad Krivi Rog, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Na drugim mestima u oblasti, ruski dronovi ranili su još jednu osobu, rekao je guverner Oleksandr Handža.

Napadi u Harkovskoj oblasti

U Harkovskoj oblasti 47-godišnja žena poginula je u selu Novoosinove, dok su još dva civila ranjena u drugim delovima oblasti, izjavio je guverner Oleh Sinehubov.

Stradanja u Donjeckoj oblasti

U Donjeckoj oblasti, u ruskomnapadu poginula je jedna osoba u gradu Družkivka, dok je u odvojenom napadu ranjen civil u gradu Oleksijevo-Družkivka, prema rečima guvernera Vadima Filaškina.

Intenzivni napadi u Zaporoškoj oblasti