Prema navodima ukrajinskog tužilaštva, oko 12 časova po kijevskom vremenu ruske trupe izvele su artiljerijski napad na grad Herson, tokom kojeg je pogođen autobus. Napad je potvrdio i guverner oblasti Oleksandr Prokudin.

Pokrenuta istraga o ratnom zločinu

Posle napada je pokrenuta istraga zbog "počinjenja ratnog zločina" koji je doveo do smrti jedne osobe (stav 2, član 438 Krivičnog zakona Ukrajine).

- Tužilaštvo, zajedno sa policijskim istražiteljima, preduzima sve neophodne mere kako bi se evidentirali i dokumentovali ratni zločini koje su počinili pripadnici oružanih snaga Ruske Federacije - navodi se u saopštenju Tužilaštva Hersonske oblasti.

Sve češći napadi dronovima na civile

Ruske snage sve češće koriste dronove za napade na civile u oblastima blizu linije fronta, posebno u Hersonu, gde lokalne vlasti izveštavaju o gotovo svakodnevnim FPV napadima na vozila i pešake. Artiljerijski napadi su ređi, ali mogu imati razornije posledice.

U avgustu 2025. godine, u ruskom napadu dronom na autobus u oblasti Hersona poginule su dve osobe, dok je devetoro ranjeno.

Najmanje šest osoba je poginulo, a 20 ih je ranjeno u ruskim napadima širom Ukrajine tokom proteklog dana, saopštile su lokalne vlasti 30. januara.

Masovni napad dronovima i raketom tokom noći

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je Rusijatokom noći lansirala 111 dronova različitih tipova i jednu balističku raketu.

Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 80 dronova. Raketa i 25 dronova probili su odbranu i pogodili 15 lokacija, dok su ostaci oborenih dronova oštetili još dve lokacije.

Teški gubici u Hersonskoj oblasti

U Hersonskoj oblasti ruske snage napale su 36 naselja, pri čemu su tokom proteklog dana poginula tri civila, a 10 je ranjeno, rekao je guverner Oleksandr Prokudin.

Žrtve u Dnjepropetrovskoj oblasti

U Dnjepropetrovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a tri su ranjene u ruskom napadu na grad Krivi Rog, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Na drugim mestima u oblasti, ruski dronovi ranili su još jednu osobu, rekao je guverner Oleksandr Handža.

Napadi u Harkovskoj oblasti

U Harkovskoj oblasti 47-godišnja žena poginula je u selu Novoosinove, dok su još dva civila ranjena u drugim delovima oblasti, izjavio je guverner Oleh Sinehubov.

Stradanja u Donjeckoj oblasti

U Donjeckoj oblasti, u ruskomnapadu poginula je jedna osoba u gradu Družkivka, dok je u odvojenom napadu ranjen civil u gradu Oleksijevo-Družkivka, prema rečima guvernera Vadima Filaškina.

Intenzivni napadi u Zaporoškoj oblasti

U Zaporoškoj oblastiu ruskim napadima ranjena su najmanje tri civila tokom proteklog dana, saopštio je guverner Ivan Fedorov. Ruske snage izvele su ukupno 799 udara na 33 naselja u oblasti, uključujući i grad Zaporožje.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

