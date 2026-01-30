Slušaj vest

Petogodišnji dečak Miško tragično je izgubio život kada ga je udario kamion u slovačkom selu Sačurov. Nesreća se dogodila između porodičnih kuća, na mestu gde su se deca svakodnevno igrala.

Prema dostupnim informacijama, incident se desio u četvrtak, 29. januara, u prepodnevnim satima.

Kamion je, navodno, došao u naselje radi odvoženja velikog kontejnera. U trenutku kada je vozilo krenulo da se udalji, u njegovoj neposrednoj blizini nalazila se grupa dece.

Kako prenose slovački mediji, jedan od dečaka je pokušao da pretrči put, ali je pao i završio ispod kamiona. Vozilo ga je najpre udarilo, a potom su mu točkovi prešli preko glave. Dečak je preminuo na licu mesta usled teških povreda.

Vozač kamiona otišao sa mesta nesreće

Nakon nesreće, vozač kamiona je napustio mesto događaja. Ljudi su mu vikali da stane, ali јe on, prema njihovim rečima, samo pokazao rukom da ne može da se zaustavi i nastavio da vozi.

Ceо događaj zabeležile su nadzorne kamere, a snimak predstavlja ključni dokaz u istrazi. Na video-zapisu se, prema nezvaničnim informacijama, vidi muškarac koji neposredno pre polaska kamiona upozorava decu da se sklone.

Vozač je kasnije lociran i podvrgnut alkotestu, koji je pokazao da nije bio pod uticajem alkohola. Ipak, policija nastavlja istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

„Okolnosti i uzrok nesreće su predmet istrage. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja“, izjavila je Jana Ligdajova, portparolka Policijske uprave Prešovskog regiona.