Žena je u Bilbau, na severu Španije, izvršila brutalni napad nožem na svog partnera, odsekući mu genitalije pre nego što je, prema izveštajima, otišla u kupovinu sa rukama prekrivenim krvlju.

Policija je potvrdila hapšenje osumnjičene, 55-godišnje Južnoamerikanke, zbog sumnje na ubistvo, dok je njen partner, 67-godišnji muškarac evropskog porekla, pronađen mrtav u stanu sa jasnim znacima nasilne smrti.

Ertzainca, autonomna policijska snaga Baskije, pozvana je na teren u stambenom naselju Uribarri, gde je osumnjičena na licu mesta priznala ubistvo.

Policija je odbila da komentariše posekotine genitalija i tvrdnje o kupovini koje je prvobitno emitovala španska televizijska stanica Telesinko.

Istraživački novinar Alfonso Egea, redovni saradnik Telesinka, napisao je na X: „Žena je izvršila samoubistvo u Bilbau nakon što je nožem izbo svog muža i amputirala mu genitalije. Nakon zločina, otišla je u kupovinu sa krvavim rukama.“

Komšije su rekle da je par živeo u iznajmljenom stanu na petom spratu i opisali žrtvu kao vlasnika bara koji je celog života živeo u tom kraju. Njegova partnerka se uselila kod njega pre oko četiri godine, dodali su.

