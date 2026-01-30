Slušaj vest

Američki novinar Don Lemon uhapšen je zbog navodnog učešća u antiimigracionom protestu koji je poremetio službu u jednoj crkvi u Sent Polu, u Minesoti, saopštila je danas njegova advokatica.

Lemon je uhapšen u Los Anđelesu tokom izveštavanja sa dodele "Gremi" nagrada, navela je advokatica Ebi Louel.

Nije poznato sa kakvom se optužbom Lemon suočava u vezi sa protestom 18. januara, a hapšenje je usledilo nakon što je sudija za prekršaje prošle nedelje odbio početni zahtev tužilaštva da podigne optužnicu protiv njega.

Lemon je bio novinar Si-en-ena do 2023. godine, a on je izjavio da nema nikakve veze sa organizacijom koja je ušla u crkvu i da je tamo bio kao novinar koji je izveštavao sa protesta.

"Don je novinar već 30 godina, a njegov ustavno zaštićen rad u Mineapolisu nije se razlikovao od onoga što je oduvek radio. Prvi amandman postoji da bi zaštitio novinare, čija je uloga da osvetle istinu i pozovu one na vlasti na odgovornost", dodala je Louel.

Tokom prošlonedeljnih protesta u protiv rada imigracionih agenata (ICE) u Minesoti uhapšene su dve učesnice i jedan advokat za građanska prava, a tužioci su ih optužili za kršenje tih prava zbog ometanja službe u jednoj crkvi u Sent Polu, gde jedan službenik ICE radi kao sveštenik.

Ministarstvo pravde pokrenulo je istragu o građanskim pravima nakon što je grupa prekinula službu skandiranjem "ICE napolje" i "Pravda za Rene Gud", 37-godišnju ženu koju je jedan od agenata te službe ubio u Mineapolisu.

Državna tužiteljka Pam Bondi napisala je na društvenim mrežama: ;"Slušajte glasno i jasno: NE TOLERIŠEMO NAPADE NA MESTA BOGOSLUŽENJA", napisala je ona.

Louel je dodala da Ministarstvo pravde, "umesto što istražuje federalne agente koji su ubili dva mirna demonstranta u Minesoti, posvećuje svoje vreme, pažnju i resurse ovom (Lemonovom) hapšenju, i to je prava optužnica za nedela u ovom slučaju".