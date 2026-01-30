Slušaj vest

Luiđi Manđone neće dobiti smrtnu kaznu zbog ubistva Brajana Tompsona, izvršnog direktora kompanije "Junajted heltker", u decembru 2024. godine.

CNN navodi da je takvu presudu danas donela Margaret Garnet, federalni okružni sudija.

Američka televizija navodi da je ova odluka poraz za federalne tužioce, koji su bili nepokolebljivi u traženju smrtne kazne u ovom slučaju.

Sudija Garnet je takođe presudila da se u proces Manđoneu, poznatom kao "nasmejani ubica", uvedu dokazi pronađeni u njegovom rancu prilikom hapšenja.

Luiđin Manđione na suđenju u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Policija je zaplenila nekoliko predmeta iz Manđoneovog ranca, uključujući pištolj, pun šaržer i crvenu svesku – ključne dokaze za koje vlasti tvrde da ga povezuju s ubistvom Tompsona.

Luiđi Manđione ubio Brajana Tompsona Foto: Printskrin društvene mreže, Profimedia

Manđoneovi advokati su se zalagali za to da se dokazi isključe iz suđenja.

Luiđi Manđione Foto: Profimedia, Printskrin društvene mreže

Oni su tvrdili da je pretres ranca njihovog klijenta bio nezakonit jer policajci za to još nisu imali nalog, a nije postojala neposredna pretnja koja bi opravdala pretres bez naloga.

(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)

