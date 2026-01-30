Slušaj vest

Bavarski satiričar Maksi Šafrot izazvao je u sredu uzbunu u Nuku, na Grenlandu, nakon što je više puta pokušao da podigne američku zastavu ispred kulturnog centra.

Četrdesetjednogodišnji saradnik nemačke emisije „Extra Drei“ intervenisao je i kažnjen je novčanom kaznom.

Prema policijskom izveštaju, satiričar se u početku lažno predstavio policajcima kao američki zvaničnik i odustao je tek nakon što je dobio zvanično naređenje. Navodno je ignorisao upozorenja prolaznika i zaposlenih u centru pre nego što je policija stigla.

Gradonačelnica Avaarak Olsen oštro je osudila čin i u četvrtak pozvala medije i kreativne profesionalce da budu odgovorni.

„Prvo razmislite, pa onda delujte. Podizanje zastave vojne supersile u našem glavnom gradu – iste sile koja nedeljama preti nasilnim akcijama protiv naše zemlje – nije šala. Uopšte nije smešno, već je izuzetno štetno“, kritikovao je Olsen.

Sam Šafrot se kasnije izvinio, priznajući da je potcenio značaj nacionalnih simbola na Grenlandu. Objasnio je da u Nemačkoj ne postoji izražena kultura isticanja zastava u privatnim baštama, što ga je dovelo do pogrešne procene. Citirao je i reči policajca koji ga je upozorio da hoda po tankom ledu.

„Rekao sam mu da je upravo to poenta. Kada se ta linija pređe, preostaje samo da se izvinim i objasnim da to nije bila namera“, rekao je Šafrot.

Nemački NDR, pod čijim pokroviteljstvom se proizvodi emisija „Extra Drei“, izrazio je žaljenje zbog celog incidenta.

Incident se dogodio u izuzetno osetljivom političkom trenutku za Grenland, autonomnu teritoriju pod danskom krunom.