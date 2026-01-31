Slušaj vest

Ministarstvo spoljnih poslova Južne Afrike saopštilo je danas da je proteralo otpravnika poslova u Ambasadi Izraela Ariela Seidmana, i proglasilo ga personom non grata.

Taj diplomatski izraz znači da on više nije dobrodošao u Južnoj Africi.

Seidmanu je naređeno da napusti tu zemlju u roku od 72 sata.

Ministarstvo ga je optužilo da je narušio odnose Izraela i Južne Afrike objavama na društvenim mrežama koje su vređale južnoafričkog predsednika Sirila Ramafosu i kršile diplomatske protokole.

1/3 Vidi galeriju Siril Rafamosa Foto: Twitter video prtscr / GrowSouthAfrica, Profimedia / Phill Magakoe / AFP, EPA

Seidman je najviši izraelski diplomatski zvaničnik u Južnoj Africi nakon što je Izrael opozvao svog ambasadora 2023. godine.

Nekoliko sati kasnije, Ministarstvo spoljnih poslova Izraela ;je na društvenoj mreži Iks saopštilo ;da zauzvrat proteruje visokog južnoafričkog diplomatu Šona Edvarda Bajnevelta i naredilo mu da napusti Izrael zakođe u roku od 72 sata.

Diplomatski odnosi Južne Afrike i Izraela već su bili zategnuti pošto je Južna Afrika, dugogodišnji pristalica Palestinaca, Mešunarodnom sudu pravde, najvišem sudu Ujedinjenih nacija, ;tužila Izrael zbog genocida u Gazi.

Izrael je negirao optužbe i optužio Južnu Afriku da deluje kao legalno krilo palestinske militantne grupe Hamas.

Južnoafričko proterivanje diplomate Izraela bi moglo da izazove reakciju SAD, bliskog saveznika Izraela, koji je pod predsednikom Donaldom Trampom Južnu Afriku ranije nazvala pristalicom Irana i Hamasa i da vodi antiameričku spoljnu politiku, što Južna Afrika poriče.

Prošle godine, Vašington je proterao ambasadora Južne Afrike Ebrahima Rasula, zbog komentara o Trampovom pokretu "Učinimo Ameriku ponovo velikom (MAGA), za koji je rekao da je to "težnja za supremaciju".

1/9 Vidi galeriju Donald Tramp u svom kabinetu Foto: AP Evan Vucci, EPA Jim Lo Scalzo Pool

Ministarstvo spoljnih poslova Južne Afrike je saopštilo da je proterivanje Seidmana "sledi nakon niza neprihvatljivih kršenja diplomatskih normi i prakse koja predstavljaju direktan izazov suverenitetu Južne Afrike".

Navedeno je da su zvanični izraelski profili na društvenim mrežama korišćeni za vređanje predsednika Južne afrike Sirila Ramafose.

Ministarstvo nije pružilo detalje o objavama na koje se poziva, niti je navelo šta one sadrže.

Ministarstvo je takođe saopštilo da je iz Ambasade Izraela namerno izostajalo obaveštavanje Južne Afrike o posetama izraelskih zvaničnika.

Nije pružilo više detalja o tome, ali je David Saranga, zvaničnik izraelskog Ministarstva spoljnih poslova zadužen za promociju Izraela na društvenim mrežama, bio u Južnoj Africi ove nedelje.

Južna Afrika je saopštila da je obavestila Vladu Izraela ;o odluci da protera Seidmana i pozvala je da "osigura poštovanje" Južne Afrike.

Karen Milner, predsednica Južnoafričkog jevrejskog odbora poslanika, krovne organizacije Jevreja u Južnoj Africi, rekla je da je ;proterivanje diplomate Izraela "drastičan potez" zbog "samo nekoliko tvitova".