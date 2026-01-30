Slušaj vest

Ministarstvo pravde objavilo je milione dosijea vezanih za slučaj Džefrija Epstajna, uključujući pornografske video snimke i slike.

Zamenik državnog tužioca Tod Blanš rekao je javnosti da će ministarstvo objaviti više od 3,5 miliona stranica, 2.000 video snimaka i 180.000 slika vezanih za slučaj.

Državni tužilac je rekao da dosijei objavljeni 30. januara „sadrže velike količine komercijalne pornografije i slika koje su zaplenjene sa Epštajnovih uređaja, ali koje on nije snimio“.

Blanš je napomenuo da, iako nisu sve objavljene fotografije snimili Epštajn, „neke od slika izgledaju kao da su snimili gospodin Epštajn ili drugi oko njega“.

Javno deljenje datoteka, slika i video zapisa vezanih za Džefrija Epštajna, koji je umro u zatvoru 2019. godine čekajući suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, trebalo je da bude objavljeno 19. decembra 2025. godine.

Tramp je 19. novembra potpisao Zakon o transparentnosti dosijea o Epštajnu, kojim se od Ministarstva pravde zahteva da objavi sve svoje zapise o Epštajnu u roku od 30 dana od potpisivanja zakona.

Taj rok je istekao pre više od mesec dana.

Foto: AP / New York State Sex Offender Registry, Printscreen/Youtube

Pre konferencije za novinare u petak, Ministarstvo pravde je objavilo 125.575 stranica dosijea.

Ministarstvo je ranije saopštilo da je kašnjenje u objavljivanju dodatnih dokaza posledica velikog broja dosijea i osetljivosti redigovanja imena.

Kao odgovor na pitanje o javnom besu zbog kašnjenja u objavljivanju dodatnih dosijea, Blanš je rekao da je doživeo iste frustracije.

„Ako postoji frustracija zbog citata, celog procesa, isto je i ovde“, rekao je Blanš novinarima.

„Mislim, imate situaciju u kojoj mnogo, mnogo godina niko nije ni reč pomenuo Džefrija Epštajna, a onda je odjednom to bilo sve o čemu se pričalo, sve do prošlog proleća i leta, što je kulminiralo usvajanjem Zakona o transparentnosti.“

Milioni dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde prikupljeni su iz pet primarnih izvora: slučajevi protiv Epštajna u Floridi i Njujorku, slučaj protiv Maksvela u Njujorku, slučajevi u Njujorku koji istražuju Epštajnovu smrt, slučaj u Floridi koji istražuje bivšeg batlera Epštajna, istrage FBI-ja i istraga Kancelarije generalnog inspektora o Epštajnovoj smrti.

Foto: Profimedia/New York State Sex Offender Registry

Blanš je napomenula da su materijali pažljivo pregledani kako bi se osiguralo da u dokumentima nisu navedene nikakve identifikacione karakteristike žrtava.

Zamenik generalnog tužioca se zakleo da se ministarstvo nije previše trudilo da zaštiti nijednog muškarca u ovom slučaju, uključujući predsednika Trampa.

„Mogu da vas uverim da smo poštovali zakon, da smo poštovali zakon“, rekla je Blanš novinarima.

„Nismo zaštitili predsednika Trampa. Nismo zaštitili niti nismo zaštitili nikoga.“

Blanš je dalje napomenula da odeljenje nema „skriveni deo informacija“ koji prikrivaju.

„Postoji ta ugrađena pretpostavka da nekako postoji taj skriveni deo informacija o muškarcima o kojima znamo, koje prikrivamo ili koje ne biramo da ih krivično gonimo. To nije slučaj“, rekla je Blanš.