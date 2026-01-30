Slušaj vest

Nemačka se sprema da potroši stotine miliona evra na novi sistem naoružanih dronova, baš kada podaci sa bojnog polja iz Ukrajine dovode u pitanje njegovu efikasnost, piše Politiko.

Planirana kupovina vredna 267,7 miliona evra od odbrambene startapa Helsing je centralni deo nemačkih napora da modernizuje svoju vojsku i pretvori Bundesver u ratnu silu. To je projekat vredan više milijardi dolara koji je postao hitan zbog ruske pretnje i povlačenja Sjedinjenih Država iz njihove tradicionalne bezbednosne uloge u Evropi.

Podaci iz Ukrajine ukazuju na mogućnost da bi najnovije nemačko vojno jačanje moglo da se pretvori u poznati obrazac Bundesvera koji ulaže u novu opremu, a koja ne ispunjava očekivanja na terenu, podsećajući na prošle neuspehe koji su ostavili borbene avione prizemljenim, helikoptere neupotrebljivim, a vojnike u potrazi čak i za osnovnim zalihama poput bezbednih radio-uređaja i municije, piše Politiko.

Helsing je javno istakao raspoređivanje svojih dronova HX-2 kao dokaz njihove pouzdanosti. Nemačka planira da nabavi 4.350 dronova, zajedno sa simulatorima, opremom za obuku i tehničkom dodatnom opremom, prema vladinom tenderu u koji je video Politiko.

„HX-2 je uspešno testiran u borbenim operacijama na prvoj liniji fronta u Ukrajini i performanse sistema su dokumentovane“, navodi kompanija na svojoj veb stranici, dodajući da je sistem odobren za upotrebu na terenu i da je uključen u centralni vojni sistem naručivanja Ukrajine.

Kompanija je u svom saopštenju takođe navela opsežna testiranja van Ukrajine. Prema Helsingu, HX-2 je postigao stopu pogodaka blizu ili jednaku 100 procenata tokom ispitivanja u Nemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i sa britanskom vojskom u Keniji, za šta se kaže da postoje pisani izveštaji o testiranju.

Međutim, na osnovu procenjenih misija, stopa uspeha HX-2 bila je samo 36 procenata, što znači da je dron dostigao cilj u pet od 14 raspoređivanja. Gubici su uglavnom nastali zbog problema sa samim sistemom, navode podaci.

Iz dokumenata nije jasno da li su dronovi koje Nemačka planira da kupi identični onima raspoređenim u Ukrajini ili su naprednije varijante.

Dva zvaničnika upoznata sa nemačkim procesom nabavke rekla su za Politiko da Ministarstvo odbrane uključuje podatke iz Ukrajine u svoje interne procene.

Ugovor je strukturiran kao okvirni sporazum, koji uključuje opcije za kupovinu do 20.000 dronova i dodatnih zemaljskih kontrolnih stanica, što znači da bi ukupan obim nabavke mogao značajno premašiti ono što je trenutno potrebno za odobrenje parlamenta. Petnaest procenata vrednosti ugovora je namenjeno za avansna plaćanja.