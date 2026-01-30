Slušaj vest

Strateški izviđački avion Boing RC-135W Rivet Džoint britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva i protivpodmornički izviđački avion Boing P-8A Posejdon američke mornarice nalaze se u vazdušnom prostoru iznad Crnog mora, prenosi TASS.

Britanski izviđački avion poleteo je sa baze RAF Vadington, preleteo iznad Holandije, Nemačke, Češke, Slovačke, Mađarske i Rumunije, pre nego što je ušao u vazdušni prostor iznad Crnog mora i prošao Krimsko poluostrvo.

U međuvremenu, američki protivpodmornički izviđački avion poleteo je sa italijanske vazduhoplovne baze u Sigoneli (Sicilija), preletevši Grčku, Bugarsku i Rumuniju. Boing P-8A Posejdon je potom ušao u vazdušni prostor Crnog mora i patrolira područjem prema Novorosijsku.

Do 16.10 po moskovskom vremenu, oba aviona su se još nalazila u oblasti Crnog mora, navodi ruska agencija, prema podacima sa servisa za praćenje letova Flajtradar24.