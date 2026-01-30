Slušaj vest

U četvrtak ujutru Siciliju je potresla stravična saobraćajna nesreća. Na magistralnom putu Palermo–Agrigento sudarili su se kamion i sanitetsko vozilo, a u snažnom udaru poginule su tri osobe: dva bolničara i pacijent koji je bio na putu ka dijalizi.

Tragedija se dogodila na području Misilmerija, u naselju Coda di Volpe. Nakon dojave, na lice mesta su odmah upućene patrole saobraćajne policije iz Lercara Friddija, karabinjeri i ekipe hitne pomoći 118. Saobraćaj je u potpunosti obustavljen dok su službe, pod rotacijama, obavljale uviđaj.

Tačan uzrok nesreće još se ispituje, a Sicilija se ponovo suočava s tugom. Zloglasna deonica Palermo–Agrigento još jednom je potvrdila zašto važi za jednu od najopasnijih saobraćajnica na ostrvu.

Ako želiš, mogu je dodatno skratiti, učiniti dramatičnijom ili prilagoditi za portal / društvene mreže.